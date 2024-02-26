$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Звезда сериала «Звездный путь» умер в 49 лет

Slide 1 of 15
1/12
© Imago/TACC
2/12
© legion-media.ru
3/12
© legion-media.ru
4/12
© legion-media.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/12
© Соцсети
6/12
© Соцсети
7/12
© Соцсети
8/12
© Соцсети
9/12
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/12
© Соцсети
11/12
© Соцсети
12/12
© Соцсети

Звезда сериала «Звездный путь» канадский актер Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщила семья артиста.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — говорится в сообщении.

2019 году Митчелу диагностировали неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз. У него остались жена и двое детей, сообщает «Газета.Ru».

Кеннет Митчел начал снимался в сериалах и кино в начале 2000-х годов. Самыми известными его работами стали такие проекты, как «Анатомия страсти», «Гримм», «Обмани меня», «Касл» и «C.S.I. Место преступления». Более всего он известен по ролям Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».

Каким был Кеннет Митчел — в галерее «Рамблера».

Актеры
Фото
Гримм
Касл
Капитан Марвел
Анатомия страсти
Звёздный путь
Кеннет Митчел
Рамблер: главные новости