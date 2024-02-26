Звезда сериала «Звездный путь» умер в 49 лет
Звезда сериала «Звездный путь» канадский актер Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщила семья артиста.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — говорится в сообщении.
2019 году Митчелу диагностировали неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз. У него остались жена и двое детей, сообщает «Газета.Ru».
Кеннет Митчел начал снимался в сериалах и кино в начале 2000-х годов. Самыми известными его работами стали такие проекты, как «Анатомия страсти», «Гримм», «Обмани меня», «Касл» и «C.S.I. Место преступления». Более всего он известен по ролям Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».
Каким был Кеннет Митчел — в галерее «Рамблера».