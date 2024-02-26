Звезда сериала «Звездный путь» умер в 49 лет

Кеннет Митчел начал снимался в сериалах и кино в начале 2000-х годов. Самыми известными его работами стали такие проекты, как «Анатомия страсти», «Гримм», «Обмани меня», «Касл» и «C.S.I. Место преступления». Более всего он известен по ролям Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».