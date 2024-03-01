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«Цель — быть счастливой»: Агате Муцениеце — 35

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Агата Муцениеце на гала-ужине «GQ: 20 лет в России» в отеле «Метрополь», 2021 год
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Агата Муцениеце на гала-ужине «GQ: 20 лет в России» в отеле «Метрополь», 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Павел Прилучный и Агата Муцениеце в сериале «Закрытая школа» (2011-2012)
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце в сериале «Закрытая школа» (2011-2012) 
© АМЕДИА
Агата Муцениеце и Павел Прилучный, 2013 год
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный, 2013 год 
© Global Look Press
Агата Муцениеце участвует в специальной программе, посвященной празднованию дня рождения театра Crave в Москве, 2023 год
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Агата Муцениеце участвует в специальной программе, посвященной празднованию дня рождения театра Crave в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Агата Муцениеце на премьере мультфильма «Коати. Сердце джунглей», 2022 год
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Агата Муцениеце на премьере мультфильма «Коати. Сердце джунглей», 2022 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Агата Муцениеце и Павел Прилучный с дочерью Мией и сыном Тимофеем
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный с дочерью Мией и сыном Тимофеем 
© centralpartnership/Global Look Press
Агата Муцениеце на премьере фильма «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2020 год
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Агата Муцениеце на премьере фильма «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2020 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Агата Муцениеце и Александр Энберт во время шоу «Ледниковый период 2021»
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Агата Муцениеце и Александр Энберт во время шоу «Ледниковый период 2021» 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Агата Муцениеце и президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков на V фестивале нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, 2021 год
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Агата Муцениеце и президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков на V фестивале нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Агата Муцениеце во время бранча «Говорить нельзя молчать» по поводу выхода сериала Happy End, 2021 год
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Агата Муцениеце во время бранча «Говорить нельзя молчать» по поводу выхода сериала Happy End, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Агата Муцениеце участвует в специальной программе, посвященной празднованию дня рождения театра Crave в Москве, 2023 год
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Агата Муцениеце участвует в специальной программе, посвященной празднованию дня рождения театра Crave в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Агата Муцениеце на V фестивале нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, 2021 год
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Агата Муцениеце на V фестивале нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Агата Муцениеце на премьере мультфильма «Рок дог 3: Битва за бит», 2023 год
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Агата Муцениеце на премьере мультфильма «Рок дог 3: Битва за бит», 2023 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актрисы Изабель Эйдлен и Агата Муцениеце на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре Художественный в Москве, 2023 год
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Актрисы Изабель Эйдлен и Агата Муцениеце на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре Художественный в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 2023 год
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Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Агата Муцениеце родилась 1 марта 1989 года в Риге в семье латыша-бармена и русской поварихи. У девочки две старшие сестры, отец умер еще в ее детстве, и семья жила бедно. Муцениеце вспоминала, что в школе ее дразнили за плохую одежду «бомжатиной». Мама отвела дочку в театральный кружок, где Агата нашла отдушину. Она мечтала стать профессиональной актрисой, но тогда считала это нереальным и пошла в модели.

«Сначала рекламировала обувь за сущие копейки. Но я и тому была рада, деньги отдавала маме», — рассказывала Муцениеце.

После школы девушка объездила как модель много стран, жила по обмену в китайской семье. Отучилась в Латвийском университете на филолога, собиралась работать с китайским языком как переводчик. Но в итоге переехала в Москву и окончила актерский факультет ВГИКа с красным дипломом. Это решение она позже называла одним из самых безумных в жизни.

Актриса снялась во многих фильмах, рекламировала известные бренды. Самой известной ролью стала Дарья Старкова из сериала «Закрытая школа». На его съемках Агата познакомилась с актером Павлом Прилучным. На экране они играли пару, стали встречаться и в реальности, в 2011 году тайно от СМИ поженились. У пары двое детей, долгое время их история казалась красивой сказкой. Однако выяснилось, что Прилучный пьет, может поднять руку на жену, придерживается патриархальных взглядов на женщин. В 2020 году они развелись, дети остались с матерью.

«Перестала оценивать себя и свой успех с точки зрения, например, отношений с мужчинами... Любовь — это подарок, но без этого подарка жизнь тоже может бить ключом. Отношения — не цель. Цель — быть счастливой наедине с собой», — говорила Муцениеце в прошлом году.

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Фото
Дарья Старкова
Агата Муцениеце
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