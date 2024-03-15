Следователь, Мастер и еще девять лучших ролей Евгения Цыганова

«Нежность» (2020). В 2018 году Анна Меликян выпустила короткометражку «Нежность» с Викторией Исаковой и Цыгановым в главным ролях. Впоследствии история переросла в полноценный черно-белый сериал из двух сезонов с голосом Константина Хабенского за кадром (а в конце первого сезона актер появился и в кадре). В первом сезоне одинокая бизнес-леди Елена Ивановна знакомится с мужчиной в петербургском отеле — с целью сфотографироваться с ним в постели и доказать подругам, что с ее личной жизнью все в порядке. Однако женщина влюбляется в загадочного незнакомца, не может ему дозвониться – и затем всеми способами его ищет. Во втором сезоне повествование происходит от имени персонажа Цыганова.