Как сейчас выглядит Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис один из самых известных героев боевиков 90-х. За свою карьеру звезда Голливуда снялся более чем в 120 фильмах и телепроектах. Один из самых ярких его образов — техасский рейнджер "Крутой Уокер". Именно благодаря этой роли за актером закрепился образ брутального парня, который и по сей день считается одним из самых популярных интернет мемов.

Сейчас Чак Норрис не часто появляется на экране, ведь знаменитому артисту уже почти 85 лет. Несмотря на возраст "Крутой Уокер" продолжает держаться связь с поклонниками через соцсети и даже занимается спортом.

Как сейчас выглядит легендарный Чак Норрис — в галерее "Рамблера".