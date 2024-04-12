Биполярное расстройство: как сейчас выглядит Жан-Клод Ван Дамм

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм один из самых известных героев боевиков 90-х. За свою карьеру артист снялся более чем в 150 фильмах и телепроектах. Самыми яркими его образами стали универсальный солдат GR44 Люк Деверо, мастер боевых искусств Фрэнк Дюкс и кикбоксер Курт Слоун. Именно благодаря этим ролям за актером закрепился образ настоящего бойца, который способен преодолеть любые препятствия.

Сейчас Ван Дамм не часто появляется на экране. Знаменитому актеру исполнилось уже 63 года. Также в 2018 году у него обнаружили биполярное расстройство. Несмотря на возраст Ван Дамм продолжает поддерживать себя в прекрасной форме. За его жизнью в социальных сетях следят 8 миллионов поклонников. Актер активно путешествует, делится с подписчиками семейными фотографиями и хвастается бицепсами.

Как сейчас выглядит легендарный Ван Дамм — в галерее "Рамблера".