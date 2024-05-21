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Снималась до последних дней: Любови Полищук исполнилось бы 75

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Любовь Полищук, 1986 год
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Любовь Полищук, 1986 год 
© Сергей Иванов/РИА Новости
Кадр из фильма «Вавилон XX», 1979 год
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Кадр из фильма «Вавилон XX», 1979 год 
© Global Look Press
Андрей Миронов и Любовь Полищук в кадре из мини-сериала «12 стульев», 1976 год
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Андрей Миронов и Любовь Полищук в кадре из мини-сериала «12 стульев», 1976 год 
© ТО «Экран»
Любовь Полищук и ее дочь Мариэтта Цигаль-Полищук с домашними питомцами, 1996 год
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Любовь Полищук и ее дочь Мариэтта Цигаль-Полищук с домашними питомцами, 1996 год 
© Александр Яковлев/ТАСС

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Любовь Полищук, 1986 год
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Любовь Полищук, 1986 год 
© Mikola Gnisyuk/Global Look Press
Любовь Полищук и Альберт Филозов в спектакле «А чой-то ты во фраке?» театра «Школа современной пьесы», 1992 год
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Любовь Полищук и Альберт Филозов в спектакле «А чой-то ты во фраке?» театра «Школа современной пьесы», 1992 год 
© Алексей Антонов/ТАСС
Кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979)
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Кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979) 
© Global Look Press
Кадр из фильма «Выигрыш одинокого коммерсанта» (1984)
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Кадр из фильма «Выигрыш одинокого коммерсанта» (1984) 
© Global Look Press
Кадр из фильма «Вавилон XX», 1979 год
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Кадр из фильма «Вавилон XX», 1979 год 
© Global Look Press

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Любовь Полищук, 1983 год
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Любовь Полищук, 1983 год 
© РИА Новости
Любовь Полищук и Александр Домогаров в сцене из спектакля «Мужской сезон» по пьесе Натальи Демчик на сцене МХАТ имени А.П.Чехова, 1999 год
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Любовь Полищук и Александр Домогаров в сцене из спектакля «Мужской сезон» по пьесе Натальи Демчик на сцене МХАТ имени А.П.Чехова, 1999 год 
© Александр Данилюшин/ТАСС
Любовь Полищук в сцене из спектакля «Мужской сезон», 2001 год
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Любовь Полищук в сцене из спектакля «Мужской сезон», 2001 год 
© Александр Яковлев/ТАСС
Любовь Полищук, 1981 год
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Любовь Полищук, 1981 год 
© РИА Новости
Сцена из спектакля «Безразмерное КИМ-танго». В главных ролях Любовь Полищук и Борис Романов, 1997 год
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Сцена из спектакля «Безразмерное КИМ-танго». В главных ролях Любовь Полищук и Борис Романов, 1997 год 
© Игорь Михалев/РИА Новости

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Любовь Полищук на VIII Российском Международном кинофестивале «Кинотавр», 1997 год
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Любовь Полищук на VIII Российском Международном кинофестивале «Кинотавр», 1997 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Певец и композитор Александр Градский, телеведущий Михаил Ширвиндт, актриса Любовь Полищук в мастерской скульптора Александра Цигаля, где был представлен памятник собаке по кличке Мальчик, зверски убитой в переходе на станции метро «Менделеевская», 2004 год
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Певец и композитор Александр Градский, телеведущий Михаил Ширвиндт, актриса Любовь Полищук в мастерской скульптора Александра Цигаля, где был представлен памятник собаке по кличке Мальчик, зверски убитой в переходе на станции метро «Менделеевская», 2004 год 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Любовь Полищук и Николай Караченцов после церемонии награждения премией «Хрустальная Турандот» во дворце «Кусково», 2004 год
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Любовь Полищук и Николай Караченцов после церемонии награждения премией «Хрустальная Турандот» во дворце «Кусково», 2004 год 
© Александр Куров/ТАСС
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2005 год
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Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2005 год 
© Global Look Press
Любовь Полищук, 2004 год
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Любовь Полищук, 2004 год 
© Александр Куров/ТАСС

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Любовь Полищук скончалась во сне 28 ноября 2006 года, на 58-м году жизни
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Любовь Полищук скончалась во сне 28 ноября 2006 года, на 58-м году жизни 
© Mikola Gnisyuk/Global Look Press

Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в семье строителя и швеи. В детстве девочка перенесла рахит, из-за чего у нее были ноги «колесом» и косоглазие. Позже сама она рассказывала журналистам, что пыталась выпрямить ноги, перевязывая их скакалкой.

В юности Полищук хотела стать балериной, однако в училище ее не взяли из-за слишком высокого роста – 175 см. Тогда будущая звезда избрала актерскую стезю: после окончания школы она отправилась поступать в театральное в Москве. С первого раза не получилось – опоздала на вступительные экзамены. Вернувшись домой, Полищук начала работать в Омской филармонии.

Впоследствии она все же поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, а спустя годы, уже имея успешную карьеру, заочно окончила ГИТИС.

В кино актриса дебютировала в 1974 году – исполнила эпизодическую роль в картине «Скворец и Лира», а популярность ей принес телефильм «12 стульев» 1976-го. В числе известных работ Полищук – картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Эзоп», «Интердевочка», «Ширли-мырли» и другие. Также много играла в театре.

Полищук дважды была замужем: за первого супруга, актера Валерия Макарова, она вышла в 22 года, через год после свадьбы у них родился сын Алексей (он впоследствии также стал известным актером). В 1976 году брак распался. Слишком занятая работой, актриса даже отдала сына в интернат, за что потом корила себя. Во второй раз Полищук вышла замуж в 1984 году, ее мужем стал художник Сергей Цигаль. У пары родилась дочь – актриса Мариэтту Цигаль-Полищук.

Последней работой актрисы стал сериал «Моя прекрасная няня», где она сыграла мать главной героини Вики Любовь Прутковскую. В сериале Полищук снималась, зная о своем неизлечимом диагнозе: в 2005-м у нее диагностировали рак. Артистке удалили часть позвоночника, но это не помогло остановить развитие болезни. Полищук отпрашивалась из больницы, чтобы успеть сняться в последних эпизодах «Моей прекрасной няни».

28 ноября 2006 года актриса умерла во сне в своей квартире.

Актеры
Фото
Тот самый Мюнхгаузен
12 стульев
Сергей Цигаль
Мариэтта Цигаль-полищук
Валерий Макаров
Любовь Полищук
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