Бессмертный горец: как выглядит Дункан Маклауд

Актеру Эдриану Полу, известному в России благодаря роли Дункана Маклауда в телесериале «Горец», исполнилось 65 лет.

Эдриан Пол родился в 29 мая 1959 года в Лондоне. Уже в школьные годы он принимал участие в различных театральных постановках и занимался танцами. Также юноша профессионально увлекался футболом, но в итоге основным полем деятельности будущей звезды стала хореография. Даже после переезда в Голливуд Пол занимался преподаванием танцев детям, параллельно снимаясь в эпизодических ролях. Лишь в конце 80-х его кинокарьера начала набирать обороты. В 1989 году он снялся в фильме «Маска Красной смерти», тепло встреченный как критиками, так и публикой.

Тем временем продюсеры ломали голову, кого им найти на роль воина Дункана Маклауда — главного героя продолжения культового фильма «Горец». Их выбор пал на Эдриана, образ и актерская игра которого в конце концов стала визитной карточкой всей саги о похождениях бессмертных шотландцев. Звезда первых двух фильмов Кристофер Ламберт также принял участие в пилотной серии, вернувшись к роли Коннора Маклауда — по сценарию, родственника и учителя Дункана.

Уже на старте проекта стало ясно, что сериал будет пользоваться популярностью. После выхода первых эпизодов Пол проснулся настоящей звездой. Всего было снято 6 сезонов состоящих из 119 серий.

К сожалению роль «Горца» так и осталось самой значимой в карьере Эдриана Пола. На текущий момент актер принял участие в 74 кинопроектах, но так и не смог достичь былой популярности.

Свободное от работы время легендарный Дункан Маклауд посвящает семье и благотворительности. Порой Пол все же берется за меч, но уже не для того, чтобы крушить врагов. Эдриан создал школу фехтования и постоянно делится кадрами с занятий в социальных сетях.

Как сейчас выглядит Дункан Маклауд из клана Маклаудов — в галерее «Рамблера».