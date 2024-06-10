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«Люблю то, что я делаю». Евгению Стычкину — 50

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Евгений Стычкин, 2005 год
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Евгений Стычкин, 2005 год 
© Виктор Чернов/Global Look Press
Евгений Стычкин на премьере картины «Апрель» в кинотеатре «Дельфин» в Берлине, 2002 год
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Евгений Стычкин на премьере картины «Апрель» в кинотеатре «Дельфин» в Берлине, 2002 год 
© Игорь Зарембо/ТАСС
Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Чарли Ча» Театра Луны, 2000 год
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Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Чарли Ча» Театра Луны, 2000 год 
© Геннадий Сергеев/Global Look Press
Актеры Евгений Стычкин и Марат Башаров на VIII церемонии вручения российской театральной премии «Чайка» во МХТ имени А.П. Чехова, 2003 год
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Актеры Евгений Стычкин и Марат Башаров на VIII церемонии вручения российской театральной премии «Чайка» во МХТ имени А.П. Чехова, 2003 год 
© Александр Куров/ТАСС

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Актеры Евгений Стычкин и Агния Кузнецова в сцене из спектакля «Девушка и революционер» в театре «Практика», 2009 год
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Актеры Евгений Стычкин и Агния Кузнецова в сцене из спектакля «Девушка и революционер» в театре «Практика», 2009 год 
© Станислав Красильников/ТАСС
Актеры Лолита Милявская и Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Резиновый принц» в Московском Государственном Театре Эстрады, 2003 год
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Актеры Лолита Милявская и Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Резиновый принц» в Московском Государственном Театре Эстрады, 2003 год 
© Эмиль Матвеев/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак и актер Евгений Стычкин за кулисами XI церемонии вручения премии «Серебряная калоша» в Театре Оперетты, 2007 год
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Телеведущая Ксения Собчак и актер Евгений Стычкин за кулисами XI церемонии вручения премии «Серебряная калоша» в Театре Оперетты, 2007 год 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
Евгений Стычкин, 2009 год
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Евгений Стычкин, 2009 год 
© Александр Носовский/Global Look Press
Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Проявления любви», 2006 год
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Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Проявления любви», 2006 год 
© Татьяна Морозова/Global Look Press

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Агриппина Стеклова и Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Валентинов день» в Другом театре, 2012 год
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Агриппина Стеклова и Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Валентинов день» в Другом театре, 2012 год 
© Екатерина Цветкова/Global Look Press
Актеры Евгений Стычкин и Юрий Чурсин на съемках фильма «За гранью», 2016 год
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Актеры Евгений Стычкин и Юрий Чурсин на съемках фильма «За гранью», 2016 год 
© Антон Новодережкин/ТАСС
Евгений Стычкин с мамой, в прошлом балериной Большого театра Ксенией Рябинкиной на церемонии открытия XXX Московского международного кинофестиваля, 2008 год
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Евгений Стычкин с мамой, в прошлом балериной Большого театра Ксенией Рябинкиной на церемонии открытия XXX Московского международного кинофестиваля, 2008 год 
© Али Магомедов/Global Look Press
Евгений Стычкин в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Другом театре,
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Евгений Стычкин в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Другом театре, 
© Владимир Мышкин/Global Look Press
Актер Евгений Стычкин и режиссер Илья Хотиненко на съемках фильма «Дар», 2008 год
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Актер Евгений Стычкин и режиссер Илья Хотиненко на съемках фильма «Дар», 2008 год 
© Наталия Логинова/Global Look Press

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Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек» на X Зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи, 2017 год
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Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек» на X Зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи, 2017 год 
© Нина Зотина/РИА Новости
Актеры Евгений Стычкин и Виктория Исакова на вручении премии «Триумф» в музее им. Пушкина, 2009 год
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Актеры Евгений Стычкин и Виктория Исакова на вручении премии «Триумф» в музее им. Пушкина, 2009 год 
© Екатерина Цветкова/Global Look Press
Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Норма» Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина, 2019 год
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Евгений Стычкин в сцене из спектакля «Норма» Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина, 2019 год 
© Владимир Песня/РИА Новости
Актеры и супруги Ольга Сутулова и Евгений Стычкин перед премьерой фильма «Соловей разбойник» в Москве, 2012 год
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Актеры и супруги Ольга Сутулова и Евгений Стычкин перед премьерой фильма «Соловей разбойник» в Москве, 2012 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух» в Москве, 2024 год
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Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух» в Москве, 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
«Я лично получаю огромное удовольствие от того, что играю совершенно разных персонажей», — признавался в интервью «Кинопоиску» Евгений Стычкин.

Возможно, именно по этой причине в послужном списке актера — более 130 ролей в кино и сериалах, среди которых «Нулевой пациент», «Цикады», «Чернобыль: зона отчуждения», «Алиби» и «Троцкий».

Стычкин работает актером дубляжа и озвучания, участвует в телепоектах и театральных проектах.

«Я очень люблю то, что я делаю», — говорил Стычкин «Коммерсанту».
«Мне хочется видеть, как мои идеи становятся реальностью. Как несколько слов и картинок, которые я придумал, в итоге превращаются в кадры фильма, обрастают подробностями, реквизитом, интонациями», — рассказывал Стычкин «Газете.Ru».

У артиста пять детей от двух браков. Он помогает фонду помощи хосписам «Вера».

Актеры
Фото
Алиби
Троцкий
Евгений Стычкин
Коммерсант