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Звездный Лорд, дрессировщик динозавров и еще 6 ролей Криса Пратта

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«Особо опасен» (2008). В картине Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» Крис Пратт сыграл Барри, который спит с девушкой своего лучшего друга — офисного клерка Уэсли Гибсона (Джеймс МакЭвой). По сюжету Уэсли попадает в тайное общество киллеров «Братство», и его наставницей становится опытная Фокс. В русском дубляже персонажа Пратта озвучил Иван Ургант, а Макэвоя — Сергей Безруков.
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«Особо опасен» (2008). В картине Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» Крис Пратт сыграл Барри, который спит с девушкой своего лучшего друга — офисного клерка Уэсли Гибсона (Джеймс МакЭвой). По сюжету Уэсли попадает в тайное общество киллеров «Братство», и его наставницей становится опытная Фокс. В русском дубляже персонажа Пратта озвучил Иван Ургант, а Макэвоя — Сергей Безруков. 
© Universal Pictures
«Человек, который изменил все» (2011). Главную роль в драме режиссера Беннетта Миллера — генерального менеджера бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Билли Бина — сыграл Брэд Питт. После проигрыша в ключевом матче Бин предлагает при помощи математических расчетов внедрить новаторскую схему оценки полезности игроков. А Пратт сыграл новичка «Атлетикс» Скотт Хэттеберга, который оправдывает ожидания менеджера Питера Бренда (Джона Хилл) — выбивает победный хоум-ран.
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«Человек, который изменил все» (2011). Главную роль в драме режиссера Беннетта Миллера — генерального менеджера бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Билли Бина — сыграл Брэд Питт. После проигрыша в ключевом матче Бин предлагает при помощи математических расчетов внедрить новаторскую схему оценки полезности игроков. А Пратт сыграл новичка «Атлетикс» Скотт Хэттеберга, который оправдывает ожидания менеджера Питера Бренда (Джона Хилл) — выбивает победный хоум-ран. 
© Columbia Pictures
«Стражи Галактики» (2014). В картине «Стражи Галактики» Крис Пратт сыграл главную роль отважного путешественника Питера Квилла (Звездного Лорда), в чьи руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий злодею Ронану (Ли Пейс). Антагонист строит планы по захвату Вселенной и затевает межгалактическую охоту на Квилла. Для борьбы с Ронаном Питер объединяется с древоподобным гуманоидом Грутом (Вин Дизель), смертельно опасной Гаморой (Зои Салдана) и одержимым жаждой мести Драксом (Дэйв Батиста). Позднее вышли продолжения картины — «Стражи Галактики. Часть 2», «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» и «Стражи Галактики. Часть 3».
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«Стражи Галактики» (2014). В картине «Стражи Галактики» Крис Пратт сыграл главную роль отважного путешественника Питера Квилла (Звездного Лорда), в чьи руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий злодею Ронану (Ли Пейс). Антагонист строит планы по захвату Вселенной и затевает межгалактическую охоту на Квилла. Для борьбы с Ронаном Питер объединяется с древоподобным гуманоидом Грутом (Вин Дизель), смертельно опасной Гаморой (Зои Салдана) и одержимым жаждой мести Драксом (Дэйв Батиста). Позднее вышли продолжения картины — «Стражи Галактики. Часть 2», «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» и «Стражи Галактики. Часть 3». 
© Marvel Studios
«Мир Юрского периода» (2015). Это первый фильм в одноименной трилогии и четвертый — в франшизе «Парк юрского периода». Действие фильма происходит через 22 года после событий «Парка юрского периода» — в 2015 году. В трилогии Крис Пратт снялся в роли бывшего морского пехотинца Оуэна Грэйди, который дрессирует динозавров велоцирапторов и выступает против их использования в военных целях.
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«Мир Юрского периода» (2015). Это первый фильм в одноименной трилогии и четвертый — в франшизе «Парк юрского периода». Действие фильма происходит через 22 года после событий «Парка юрского периода» — в 2015 году. В трилогии Крис Пратт снялся в роли бывшего морского пехотинца Оуэна Грэйди, который дрессирует динозавров велоцирапторов и выступает против их использования в военных целях. 
© Universal Pictures

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«Пассажиры» (2016). Действие фильма «Пассажиры» разворачивается в далеком будущем на космическом корабле корпорации Homestead, на котором в новую Обитель летят 5 тыс. пассажиров и 258 членов экипажа в состоянии гибернации. Полет должен продлиться 120 лет. Из-за сбоя в программе механик Джим Престон (Крис Пратт) просыпается в капсуле гибернации за 90 лет до пункта назначения. Не имея возможности уснуть, он пытается развлекаться, а через год решается разбудить писательницу Аврору (Дженнифер Лоуренс).
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«Пассажиры» (2016). Действие фильма «Пассажиры» разворачивается в далеком будущем на космическом корабле корпорации Homestead, на котором в новую Обитель летят 5 тыс. пассажиров и 258 членов экипажа в состоянии гибернации. Полет должен продлиться 120 лет. Из-за сбоя в программе механик Джим Престон (Крис Пратт) просыпается в капсуле гибернации за 90 лет до пункта назначения. Не имея возможности уснуть, он пытается развлекаться, а через год решается разбудить писательницу Аврору (Дженнифер Лоуренс). 
© Global Look Press
«Великолепная семерка» (2016). Ремейк одноименного фильма 1960 года рассказывает о семерых смелых искателях приключений, которые встают на защиту жителей маленького городка, угнетенного бандой грабителей. Одного из главных героев — меткого стрелка Джошуа Фарадея — сыграл Крис Пратт. Компанию ему составили Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Мануэль Гарсиа Рулфо, Мартин Сенсмайер и Ли Бён Хон.
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«Великолепная семерка» (2016). Ремейк одноименного фильма 1960 года рассказывает о семерых смелых искателях приключений, которые встают на защиту жителей маленького городка, угнетенного бандой грабителей. Одного из главных героев — меткого стрелка Джошуа Фарадея — сыграл Крис Пратт. Компанию ему составили Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Мануэль Гарсиа Рулфо, Мартин Сенсмайер и Ли Бён Хон. 
© Marvel Studios
«Мстители: Война бесконечности» (2018). В супергеройском фильме Энтони и Джо Руссо компания Стражей Галактики во главе со Звездным Лордом (Крис Пратт) помогает Мстителям защищать мир от опасностей — в частности, от межгалактического тирана Таноса, желающего собрать все шесть Камней Бесконечности.
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«Мстители: Война бесконечности» (2018). В супергеройском фильме Энтони и Джо Руссо компания Стражей Галактики во главе со Звездным Лордом (Крис Пратт) помогает Мстителям защищать мир от опасностей — в частности, от межгалактического тирана Таноса, желающего собрать все шесть Камней Бесконечности. 
© Paramount Pictures
«Война будущего» (2021). Действие фильма режиссера Криса Маккея происходит во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре — на поле высаживается десант из будущего и заявляет, что через 30 лет Земля подвергнется инопланетному вторжению. Прибывшие призывают людей настоящего помочь людям будущего, чтобы избежать прекращения существования человечества. Так начинается принудительная отправка людей на войну, с которой возвращаются лишь 30% солдат. Одного из новобранцев сыграл Крис Пратт — его персонажа Дэна по ошибке высадили на крыше дома в полуразрушенном городе, который вскоре подвергнется бомбардировке.
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«Война будущего» (2021). Действие фильма режиссера Криса Маккея происходит во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре — на поле высаживается десант из будущего и заявляет, что через 30 лет Земля подвергнется инопланетному вторжению. Прибывшие призывают людей настоящего помочь людям будущего, чтобы избежать прекращения существования человечества. Так начинается принудительная отправка людей на войну, с которой возвращаются лишь 30% солдат. Одного из новобранцев сыграл Крис Пратт — его персонажа Дэна по ошибке высадили на крыше дома в полуразрушенном городе, который вскоре подвергнется бомбардировке. 
© Paramount Pictures

Американский актер Крис Пратт родился 21 июня 1979 года в Вирджинии, штат Миннесота. Его мать Кэти работала в супермаркете, а отец Дэн трудился на золотой шахте, после чего начал ремонтировать дома. Детство и юность Пратта прошли в Вашингтоне. В школе он занимался борьбой и толканием ядра.

Будущий актер бросил колледж в середине первого семестра. Он работал продавцом билетов и стриптизером, а позднее оказался бездомным на одном из гавайских островов Мауи. Там он ночевал в фургоне и палатке на пляже. В интервью The Independent Крис назвал остров «прекрасным местом для бездомных»: «Мы работали минимальное количество часов — ровно столько, чтобы оплатить бензин, еду и рыболовные принадлежности». Во время своего пребывания на Мауи Пратт также работал в христианской миссионерской организации «Евреи за Иисуса».

Когда 19-летний Крис разносил еду в одном из ресторанов острова, его заметила актриса Рэй Дон Чонг. Благодаря этому знакомству в 2001 году Пратт получил свою первую роль в сериале «Любовь вдовца», а затем его пригласили в сериал «Одинокие сердца». В большом кино актер дебютировал в 2005 году, снявшись в фильме «Freeвольная жизнь».

Наиболее важными работами в карьере Пратта стали «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры». Он также известен как актер озвучания мультфильмов «Лего Фильм», «Вперед», «Братья Супер Марио в кино», «Гарфилд в кино» и других. В начале 2024 года стало известно, что Пратт снимется в новом фантастическом триллере режиссера Тимура Бекмамбетова «Милосердие» — у них уже был опыт сотрудничества в картине «Особо опасен».

Помимо актерской деятельности Пратт интересен публике своей личной жизнью. С 2018 года он состоит в отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера — писательницей Кэтрин Шварценеггер. В 2019 году влюбленные поженились, а в августе 2020-го у них родилась дочь Лайла Мария. Через два года у них появилась вторая дочь Элоиз Кристина.

Актеры
Фото
Особо опасна
Стражи Галактики
Особо опасен
Особо опасны
Пассажиры
Мир Юрского периода
Пассажир
Крис Пратт
Тимур Бекмамбетов
Арнольд Шварценеггер
Иисус Христос