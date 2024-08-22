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Вечный Шурик: 25 лет без Александра Демьяненко

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Артисты Алексей Крыченков и Александр Демьяненко. Кадр из фильма "Бей барабан", 1962 год
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Артисты Алексей Крыченков и Александр Демьяненко. Кадр из фильма "Бей барабан", 1962 год 
© РИА Новости
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В роли Шурика - артист Александр Демьяненко, в роли Лиды - актриса Наталья Селезнева, 1965 год
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Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В роли Шурика - артист Александр Демьяненко, в роли Лиды - актриса Наталья Селезнева, 1965 год 
© РИА Новости
Кадр из кинофильма "Карьера Димы Горина". В главных ролях - Александр Демьяненко (Дмитрий Григорьевич Горин) и Татьяна Конюхова (бригадир Галя Берёзка), 1961 год
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Кадр из кинофильма "Карьера Димы Горина". В главных ролях - Александр Демьяненко (Дмитрий Григорьевич Горин) и Татьяна Конюхова (бригадир Галя Берёзка), 1961 год 
© РИА Новости
Кадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Актеры Александр Демьяненко в роли Шурика и Алексей Смирнов в роли Феди, 1965 год
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Кадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Актеры Александр Демьяненко в роли Шурика и Алексей Смирнов в роли Феди, 1965 год 
© РИА Новости

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Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", 1967 год
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Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", 1967 год 
© РИА Новости
Кадр из фильма "Все начинается с дороги". Гена - актер Александр Демьяненко, Надя - актриса Тамара Семина, 1960 год
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Кадр из фильма "Все начинается с дороги". Гена - актер Александр Демьяненко, Надя - актриса Тамара Семина, 1960 год 
© РИА Новости
Кадр из фильма "Порожний рейс" по одноименному рассказу Сергея Антонова. В роли Сироткина - артист Александр Демьяненко, 1962 год
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Кадр из фильма "Порожний рейс" по одноименному рассказу Сергея Антонова. В роли Сироткина - артист Александр Демьяненко, 1962 год 
© РИА Новости
Актеры Олег Жаков, Александр Демьяненко и Алина Покровская в кинофильме "Государственный преступник", 1965 год
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Актеры Олег Жаков, Александр Демьяненко и Алина Покровская в кинофильме "Государственный преступник", 1965 год 
© РИА Новости
Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", 1967 год
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Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", 1967 год 
© РИА Новости

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Юрий Яковлев (царь Иван Васильевич Грозный) и Александр Демьяненко (Шурик). Кадр Из Фильма Режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич Меняет Профессию", 1973 год
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Юрий Яковлев (царь Иван Васильевич Грозный) и Александр Демьяненко (Шурик). Кадр Из Фильма Режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич Меняет Профессию", 1973 год 
© legion-media.ru
Актер Александр Демьяненко в 1998 году
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Актер Александр Демьяненко в 1998 году 
© legion-media.ru

25 лет назад, 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет ушел из жизни один из самых известных советских и российских актеров Александр Демьяненко. Несмотря на то, что он сыграл огромное множество ролей в кино, большинство телезрителей помнят его благодаря образу комедийного киногероя Шурика. Интеллигентный студент, сражающийся с невежеством и хамством, с одной стороны сделал Демьяненко невероятно популярным в Советском Союзе, с другой закрыл актеру дорогу в серьезное кино.

По воспоминаниям современников, артист был зол на Шурика многие годы. Кинообраз настолько сильно прикрепился к Александру, что и режиссеры и кинозрители видели в нем лишь героя фильмов Гайдая. Чтобы хоть немного скрасить свою карьеру Демьяненко стал заниматься дубляжем. Его голосом говорили Роберт Де Ниро, Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Уго Тоньяцци, Джон Войт.

Нельзя сказать, что актер не был востребован после Шурика. В активе Александра Демьяненко ни много ни мало 323 киноработ!

Уже на закате жизни артист все же смирился со своим знаменитым образом.

"Мне уже шестьдесят лет, а я для зрителей все равно Шурик!.. Ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают свое настроение…", - рассказывал Александр Демьяненко в одном из последних интервью.

Каким был один из самых любимых актеров золотой эпохи советского кино - в галерее "Рамблера".

Актеры
Фото
Жан-поль Бельмондо
Уго Тоньяцци
Джон Войт
Омар Шариф
Александр Демьяненко
Роберт де Ниро
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