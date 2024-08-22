Вечный Шурик: 25 лет без Александра Демьяненко

25 лет назад, 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет ушел из жизни один из самых известных советских и российских актеров Александр Демьяненко. Несмотря на то, что он сыграл огромное множество ролей в кино, большинство телезрителей помнят его благодаря образу комедийного киногероя Шурика. Интеллигентный студент, сражающийся с невежеством и хамством, с одной стороны сделал Демьяненко невероятно популярным в Советском Союзе, с другой закрыл актеру дорогу в серьезное кино.

По воспоминаниям современников, артист был зол на Шурика многие годы. Кинообраз настолько сильно прикрепился к Александру, что и режиссеры и кинозрители видели в нем лишь героя фильмов Гайдая. Чтобы хоть немного скрасить свою карьеру Демьяненко стал заниматься дубляжем. Его голосом говорили Роберт Де Ниро, Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Уго Тоньяцци, Джон Войт.

Нельзя сказать, что актер не был востребован после Шурика. В активе Александра Демьяненко ни много ни мало 323 киноработ!

Уже на закате жизни артист все же смирился со своим знаменитым образом.

"Мне уже шестьдесят лет, а я для зрителей все равно Шурик!.. Ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают свое настроение…", - рассказывал Александр Демьяненко в одном из последних интервью.

Каким был один из самых любимых актеров золотой эпохи советского кино - в галерее "Рамблера".