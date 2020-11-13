Фильмы, которые снимали годами 

Обычно от написания сценария до готового фильма проходит в среднем не более полутора лет. За это время создателям удается решить массу вопросов: подобрать актеров, провести съемки, создать спецэффекты, смонтировать и озвучить картину. Но иногда период от задумки фильма до его реализации может растянуться на годы. О лентах, работа над которыми велась много лет, рассказывает «Рамблер».

«Трудно быть Богом» (1999-2013)

В 1968 году Алексей Герман Борис Стругацкий приступили к работе над сценарием нового фильма, два варианта которого были готовы уже через несколько месяцев.

Разрешение на съемки было получено, но случилось вторжение советских войск в Чехословакию, и было принято решение картину закрыть. Вернуться к работе над фильмом Герману удалось лишь в конце 1980-х годов, но снова перемены в стране помешали съемкам.

Картину, наконец, запустили в производство лишь в 1999 году. Работа растянулась на годы: лишь в 2006 году были закончены натурные съемки. Алексей Герман уже тяжело болел, поэтому дата выхода фильма постоянно переносилась. На экраны «Трудно быть Богом» вышел лишь в 2013 году, заканчивать его пришлось вдове Германа и его сыну, Алексею Герману-младшему.

«Дьявол и Дэниел Уэбстер» (2000-2007)

Над фильмом начали работать в 2000 году. Отснять весь материал успели, но затем картину настигли трудности с финансами. Кроме того Алека Болдуина , который был одним из исполнителем главных ролей и режиссером картины, отстранили от работы. Незавершенную ленту отправили на полку. Лишь в 2003 году незаконченный фильм выкупил за большие деньги продюсер Боб Яри. Монтаж картины, добавление спецэффектов и наложение музыкального ряда заняли четыре года. Премьера фильма состоялась в 2007 году.

«Зло внутри» (2002-2017)

В основу сюжета фильма ужасов легли ночные кошмары режиссера Эндрю Гетти, а съемки велись в его собственном особняке. Работа над фильмом растянулась на годы, поскольку Гетти не отличался примерным образом жизни и часто тратил деньги не на производство картины, а на алкоголь и запрещенные вещества. Кстати, законченную картину ее создатель так и не увидел: начатую в 2002 году ленту завершили лишь в 2017 году, уже после смерти Гетти.

“Анну Каренину” режиссер Сергей Соловьев задумал как начало дилогии, которую должна была продолжить картина «2-Асса-2». К началу работы над экранизацией романа Льва Толстого режиссер приступил в 1990-х. Но съемки постоянно прерывались из-за отсутствия финансирования. Кроме того, в 1997 году после смерти исполнительницы главной роли Ирины Метлицкой режиссер решил поменять актерский состав. Готова «Анна Каренина была в 2007 году, но еще на два года картина отправилась на полку, ожидая окончания работы над второй частью дилогии. Зрители увидели фильм лишь в 2009 году.

Режиссер Ричард Линклейтер приступил к съемкам фильма, рассказывающего о взрослении ребенка из обычной американской семьи, в 2002 году. Он изначально планировал долгую работу над картиной в течение 12 лет, поскольку хотел показать развитие отношений между ребенком и его родителями в процессе взросления первого, что называется, в реальном времени. Главную роль в фильме исполнил Эллар Колтрейн , которому на момент начала съемок было семь лет. Актер продолжал работать с Линклейтером до конца съемок. У фильма даже не было сценария как такового, были лишь наброски, которые корректировались в процессе. Работу над фильмом вели дважды в год. Процесс был нелегким и весьма трудоемким, но результат того стоил: в 2014 году «Отрочество» вышел на экраны и сразу завоевал множество наград, а также был номинирован на «Оскар» сразу в шести категориях.

Сергей Бондарчук был готов приступить к работе над экранизацией романа Михаила Шолохова еще в 1975 году. Но Сергей Герасимов , который в 1958 году уже представил на суд зрителей свою киноверсию романа, попросил Бондарчука не снимать «Тихий Дон» до его смерти. Не хотел, чтобы их фильмы сравнивали. Бондарчук согласился и вернулся к работе над фильмом лишь во времена перестройки. В то время в сфере кино было сложно с финансированием, поэтому режиссер попытался найти инвесторов за границей. Ему удалось подписать контракт с одной итальянской компанией и в 1990 году съемки «Тихого Дона», наконец, начались. Через два года уже был начат монтаж, но итальянские партнеры Бондарчука внезапно обанкротились. Весь готовый материал был конфискован. Вернуть свой фильм Сергею Бонадрчуку так и не удалось. Лишь в 2005 году после долгих переговоров его сын Федор смог вернуть отцовские материалы. Бондарчук-младший доснял несколько сцен и закончил монтаж. В 2006 году премьера фильма «Тихий Дон», наконец, состоялась.

Экранизировать роман Сервантеса “ Дон Кихот ” режиссер Терри Гиллиам задумал еще в 1989 году. Даже начались съемки фильма, но режиссер покинул проект из-за недостаточного финансирования. Найти ему замену не смогли и производство картины свернули.

Вернуться к работе над «Дон Кихотом» Гиллиам сумел в конце 1990-х годов. Правда, историю режиссер довольно сильно переработал, в частности, добавил ей фантастики: планировались даже перемещения героев во времени. Съемочная группа приступила к работе, но исполнитель главной роли Жан Рошфор повредил спину, и вновь съемки снова пришлось остановить.

Возвращался к работе над фильмом Гиллиам и в 2008 году, но вновь помешали финансовые трудности. Лишь в 2016 году, вновь переработав сценарий, режиссеру удалось приступить к окончательному варианту картины. Фильм, наконец, увидел свет лишь в 2018 году. А Терри Гиллиам вскоре после премьеры был лишен прав на картину.