Создание современных блокбастеров порой требует умопомрачительных затрат. Спецэффекты, саундтрек, гонорары актерам и промоушен – из года в год бюджеты новых кинокартин становятся все дороже. Большие расходы не всегда окупаются, а полный провал такого фильма в прокате может даже разорить кинокомпанию! Зато в случае успеха дорогой блокбастер может обеспечить своих создателей до конца жизни. Самые дорогие фильмы в истории - в галерее «Рамблера».

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021) — режиссёрская версия супергеройского фильма Зака Снайдера «Лига справедливости» (2017). Версия представляет собой оригинальное творение Зака Снайдера до его ухода с поста режиссёра во время пост-продакшна фильма из-за самоубийства дочери. Его должность тогда занял Джосс Уидон, который и закончил работу над фильмом.

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Снайдер вернулся к работе над оригинальной кинокартиной в мае 2020 года. Это потребовало дополнительных 70 млн долларов для доработки визуальных эффектов, саундтрека, монтажа и дополнительных съёмок. Таким образом общий бюджет киноленты составил рекордные 370 млн долларов.

«Мстители: Финал» (2019) - американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей, созданный студией Marvel Studios и распространяемый компанией Walt Disney Studios Motion Pictures. Прямое продолжение событий ленты «Мстители: Война бесконечности» (2018). Бюджет ленты оценивается в 356 млн долларов. Кассовые сборы составили умопомрачительные 2,8 млрд долларов.

«Мстители: Война бесконечности» (2018) - американский художественный супергеройский фильм 2018 года режиссёров Энтони и Джо Руссо, основанный на комиксах о приключениях команды супергероев Marvel. Продолжение фильмов «Мстители» 2012 года и «Мстители: Эра Альтрона» 2015 года. Бюджет фильма составил 321 млн долларов. В итоге лента стала четвёртым фильмом в истории кинематографа, преодолевшим рубеж сборов в 2 млрд долларов.

«Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) - приключенческий фильм в жанре космической оперы, режиссёром и автором сценария которого выступил Райан Джонсон. Девятый фильм «Звёздных войн» и восьмой в «Саге Скайуокеров». Бюджет фильма составил 317 млн долларов. Мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе 9 декабря 2017 года, через два года после премьеры «Пробуждения силы» и через год после премьеры спин-оффа «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Фильм стал самым кассовым фильмом 2017 года со сборами в 1 332 539 889 долларов США.

«Лига справедливости» (2017) - американский супергеройский фильм 2017 года, основанный на комиксах об одноимённой команде супергероев издательства DC Comics. Картина стала продолжением ленты «Бэтмен против Супермена» (2016) и пятым фильмом расширенной вселенной DC. Режиссёром ленты стал Джосс Уидон, сценаристами — Зак Снайдер, Крис Террио и Джосс Уидон. Бюджет кинокартины составил 300 млн долларов. В прокате картина собрала более 657 млн долларов, однако не смогла окупить бюджет и затраты на маркетинг.

«Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) - эпический фильм в жанре фэнтези, третья часть приключенческо-комедийного цикла «Пираты Карибского моря». Бюджет фильма составил 300 млн долларов. Фильм был неоднозначно принят критиками и зрителями, однако весьма успешно прошёл в прокате, заработав во всём мире 960 миллионов долларов США. Фильм стал самым кассовым фильмом 2007 года и третьим по сборам фильмом трилогии.

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (2018) - американский эпический приключенческий фильм в жанрах космическая опера и космический вестерн, режиссёра Рона Ховарда, по сценарию Джонатана и Лоуренса Кэзданов. Второй полнометражный спин-офф и десятый фильм киносаги «Звёздные войны». Бюджет фильма составил 225 млн долларов, а его сборы составили всего 392,9 млн долларов. Ряд экспертов окрестили кинокартину первым кассовым провалом в истории саги.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019) - американский фильм в жанре космической оперы от продюсеров Кэтлин Кеннеди, Дж. Дж. Абрамса и Мишель Рейван, снятый Абрамсом по сценарию, написанному им совместно с Крисом Террио. Девятый эпизод эпопеи «Звёздные войны». Бюджет фильма составил 275 млн долларов. Фильм заработал в прокате более 1 млрд долларов, став восьмой самой кассовой картиной 2019 года.

«Возвращение Супермена» (2006) - американский фильм, снятый режиссёром Брайаном Сингером. Фильм является продолжением первых двух частей оригинальной серии, игнорируя третий и четвёртый фильмы. Бюджет фильма составил 270 млн долларов, а сборы не превысили 391 млн долларов.