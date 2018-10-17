Как изменились актеры «Бедной Насти»

Сериал "Бедная Настя", вышедший на телеэкраны в далеком уже 2003 году, стал одной из первых успешных российских мыльных опер, которая смогла составить серьезную конкуренцию зарубежной телепродукции. Романтические страсти, приправленные детективными загадками, перенесенные в XIX век, пришлись по душе телезрительницам.

Елена Корикова (Анна/Анастасия Платонова)

Актриса была известна и до сериала (в основном по картине "Барышня-крестьянка" Алексея Сахарова ), однако роль Анны Платоновой стала для нее по-настоящему звездной. В нулевые и в начале десятых Елена активно снималась на телевидении и в видеоклипах эстрадных артистов, вела телешоу. На сегодняшний день крайняя работа актрисы — продолжение сериала "Шелест".

Даниил Страхов (Владимир Корф)

После "Бедной Насти" актер стал одним из самых востребованных артистов своего поколения. На его счету десятки ярких ролей в сериалах и кинофильмах, среди них — "Дети Арбата", "Грозовые ворота", "Мы из будущего", "Исаев", "Ленинград 46", "Фарца", "Правда Саманты Смит". С 2009 года Даниил играет на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Страхов женат на актрисе Марии Леоновой , детей у супругов нет.

Петр Красилов (Михаил Репнин)

Антон Макарский (Андрей Долгорукий)

Прославился после участия в мюзикле "Нотр Дам де Пари", где исполнил роль капитана Феба де Шатопера. Актер активно участвует в теле— и кинопроектах, среди его работ — "В ожидании чуда", "Правосудие волков", "Последний янычар", "Вангелия", "Гражданин Никто". Макарский много лет женат на актрисе Виктории Морозовой , у них двое детей — Мария и Иван

Марина Александрова (Мария Гессен-Дармштадтская)

Александрова стала звездой еще до съемок в "Бедной Насти", которая лишь укрепила ее популярность. В ее фильмографии — десятки ярких ролей в таких проектах как "Империя под ударом", "Азазель", "Звезда эпохи", "Котовский", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Екатерина", "Домашний арест". В последние годы играет одну из главных ролей в цикле фильмов про приключения майора Черкасова — "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал", "Операция "Сатана".

В юности у актрисы был бурный роман с Александром Домогаровым. Марина Александрова была замужем за актером Иваном Стебуновым, сейчас находится в браке с режиссером Андреем Болтенко . У супругов двое детей — Андрей и Екатерина.

Екатерина Климова (Наталья Репнина)

Актриса успешно снимается с 2001 года, когда появилась на экране в фильме Карена Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравлений". Среди ее работ — дилогия "Мы из будущего", "Однажды в Ростове", "Волчье солнце", "Торгсин", "Григорий Р", "Мосгаз", "Шакал", "По законам военного времени".

Анна Табанина (Лиза Долгорукая)

Актриса работает на телевидении, среди ее последних на данных момент работ — "Ленинград 46", "Экспроприатор", "Мост". Участвует в антрепризных постановках. У Анны трое детей, сын Василий и дочери Соня и Сима. Три года назад актриса овдовела.

Дмитрий Исаев (цесаревич Александр)

Актер занимается театральной карьерой, среди его работ на телевидении — "Война и мир" (международный проект), "Дорога домой", "Провокатор", "Барышня и хулиган". Исаев был трижды женат, сейчас состоит в браке с балериной Оксаной Рожок . От первого брака у него двое дочерей — Полина и Софья. Ходили слухи и о романе Исаева с партнершей по театральной сцене Нонной Гришаевой

Анна Горшкова (Полина Пенькова)

Роль в "Бедной Насте" позволила молодой актрисе заявить о себе. В ее фильмографии такие проекты как "Две судьбы", "Билет в гарем", "Тяжелый песок", "Пассажирка", "Дело гастронома №1", "Дом с лилиями". Среди последних работ — "Любовь без правил" и "На Париж". Некоторое время Анна была замужем за бизнесменом Михаилом Борщовым.

Дмитрий Шевченко (Карл Модестович)