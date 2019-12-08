Самые красивые блондинки из сериалов

Главная спасательница Малибу, вампирши, домохозяйка, сплетница и другие самые красивые блондинки из популярных сериалов в подборке «Рамблера».

Блейк Лайвли — «Сплетница»

Поклонники сериала «Сплетница» знают актрису Блейк Лайвли как Серену ван дер Вудсен. Первая серия сериала вышла в 2007 году. На протяжении пяти лет телезрители наблюдали за жизнью богатых подростков с верхнего Ист-Сайда и пытались выяснить, кто же из них является сплетницей. Блейк замужем за актером Райаном Рейнольдсом , пара воспитывает троих дочерей.

Клэр Холт — «Дневники вампира»

Свою первую значимую роль Клэр получила в сериале «H2O: Просто добавь воды». Но многие Холт знают по роли Ребекки Майклсон в телесериалах «Дневники вампира» и «Первородные». В 2018 году актриса вышла замуж за Эндрю Джоблона, а в этом году у пары родился сын Джеймс.

Николетт Шеридан — «Отчаянные домохозяйки»

За роль Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки» актриса получила две награды Гильдии киноактеров США, а в 2005 году была номинирована на премию «Золотой глобус». В 1991 году, по версии журнала People, Николетт вошла в рейтинг «50 самых красивых людей».

Памела Андерсон — «Спасатели Малибу»

У проекта 11 сезонов, но всем телезрителям запомнилась именно бегущая по пляжу Памела Андерсон в красном купальнике. Этот сериал занесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве телешоу с самой большой аудиторией. В 2018 актриса начала встречаться с футболистом сборной Франции Адилем Рами , который сделал ей предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России.

Кэндис Аккола (Кинг) — «Дневники вампира»

Роль в сериале «Дневники вампира» для Кэндис далеко не первая. Актриса в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и телесериалах «Университет» и «Сверхъественное». Кэндис Аккола также выпустила альбом и написала несколько саундтреков к «Дневникам вампира». С 2014 года актриса замужем за музыкантом Джо Кингом. В 2016 году у пары родилась дочь Флоренс.

Эмили Бетт Рикардс — «Стрела»

Изначально роль Фелисити Джонс , которую исполнила Эмили в сериале «Стрела», задумывалась как эпизодическая. Но благодаря любви фанатов, во втором сезоне ее включили в основной состав героев. Актриса также появилась в сериале о супергерое «Флэш» . Свою личную жизнь Эмили тщательно скрывает.

Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»