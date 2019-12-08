Главная спасательница Малибу, вампирши, домохозяйка, сплетница и другие самые красивые блондинки из популярных сериалов в подборке «Рамблера».
Блейк Лайвли — «Сплетница»
Поклонники сериала «Сплетница» знают актрису Блейк Лайвли как Серену ван дер Вудсен. Первая серия сериала вышла в 2007 году. На протяжении пяти лет телезрители наблюдали за жизнью богатых подростков с верхнего Ист-Сайда и пытались выяснить, кто же из них является сплетницей. Блейк замужем за актером Райаном Рейнольдсом, пара воспитывает троих дочерей.
Клэр Холт — «Дневники вампира»
Свою первую значимую роль Клэр получила в сериале «H2O: Просто добавь воды». Но многие Холт знают по роли Ребекки Майклсон в телесериалах «Дневники вампира» и «Первородные». В 2018 году актриса вышла замуж за Эндрю Джоблона, а в этом году у пары родился сын Джеймс.
Николетт Шеридан — «Отчаянные домохозяйки»
За роль Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки» актриса получила две награды Гильдии киноактеров США, а в 2005 году была номинирована на премию «Золотой глобус». В 1991 году, по версии журнала People, Николетт вошла в рейтинг «50 самых красивых людей».
Памела Андерсон — «Спасатели Малибу»
У проекта 11 сезонов, но всем телезрителям запомнилась именно бегущая по пляжу Памела Андерсон в красном купальнике. Этот сериал занесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве телешоу с самой большой аудиторией. В 2018 актриса начала встречаться с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который сделал ей предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России.
Кэндис Аккола (Кинг) — «Дневники вампира»
Роль в сериале «Дневники вампира» для Кэндис далеко не первая. Актриса в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и телесериалах «Университет» и «Сверхъественное». Кэндис Аккола также выпустила альбом и написала несколько саундтреков к «Дневникам вампира». С 2014 года актриса замужем за музыкантом Джо Кингом. В 2016 году у пары родилась дочь Флоренс.
Эмили Бетт Рикардс — «Стрела»
Изначально роль Фелисити Джонс, которую исполнила Эмили в сериале «Стрела», задумывалась как эпизодическая. Но благодаря любви фанатов, во втором сезоне ее включили в основной состав героев. Актриса также появилась в сериале о супергерое «Флэш». Свою личную жизнь Эмили тщательно скрывает.
Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»
Изначально Ким Кэттролл отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», но продюсеры сделали все, чтобы ее уговорить. Героиня Ким запомнилась телезрителям своими эксцентричными выходками и многочисленными мужчинами. Актриса была трижды замужем.