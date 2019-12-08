Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Откуда взялось лицо на заставке «ВИD»
Откуда взялось лицо на заставке «ВИD»
ТВ
Создатель "Друзей" планирует работать в России
Создатель "Друзей" планирует работать в России
Сериалы
Как Алену Делону удалось покорить кинематограф
Как Алену Делону удалось покорить кинематограф
Актеры
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Фильмы
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ржев
Ржев
Драма, Военный
Купить билет
Джуманджи: новый уровень
Джуманджи: новый уровень
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Ромком
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
Драма, Криминальный
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Биография, Драма, Семейный
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
Трагикомедия
Купить билет
21 мост
21 мост
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Тварь
Тварь
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет

Самые красивые блондинки из сериалов 

Рамблер 8 декабря 2019
Главная спасательница Малибу, вампирши, домохозяйка, сплетница и другие самые красивые блондинки из популярных сериалов в подборке «Рамблера».

Блейк Лайвли — «Сплетница»

Поклонники сериала «Сплетница» знают актрису Блейк Лайвли как Серену ван дер Вудсен. Первая серия сериала вышла в 2007 году. На протяжении пяти лет телезрители наблюдали за жизнью богатых подростков с верхнего Ист-Сайда и пытались выяснить, кто же из них является сплетницей. Блейк замужем за актером Райаном Рейнольдсом, пара воспитывает троих дочерей.

Клэр Холт — «Дневники вампира»

Свою первую значимую роль Клэр получила в сериале «H2O: Просто добавь воды». Но многие Холт знают по роли Ребекки Майклсон в телесериалах «Дневники вампира» и «Первородные». В 2018 году актриса вышла замуж за Эндрю Джоблона, а в этом году у пары родился сын Джеймс.

Николетт Шеридан — «Отчаянные домохозяйки»

За роль Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки» актриса получила две награды Гильдии киноактеров США, а в 2005 году была номинирована на премию «Золотой глобус». В 1991 году, по версии журнала People, Николетт вошла в рейтинг «50 самых красивых людей».

Памела Андерсон — «Спасатели Малибу»

У проекта 11 сезонов, но всем телезрителям запомнилась именно бегущая по пляжу Памела Андерсон в красном купальнике. Этот сериал занесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве телешоу с самой большой аудиторией. В 2018 актриса начала встречаться с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который сделал ей предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России.

Кэндис Аккола (Кинг) — «Дневники вампира»

Роль в сериале «Дневники вампира» для Кэндис далеко не первая. Актриса в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и телесериалах «Университет» и «Сверхъественное». Кэндис Аккола также выпустила альбом и написала несколько саундтреков к «Дневникам вампира». С 2014 года актриса замужем за музыкантом Джо Кингом. В 2016 году у пары родилась дочь Флоренс.

Эмили Бетт Рикардс — «Стрела»

Изначально роль Фелисити Джонс, которую исполнила Эмили в сериале «Стрела», задумывалась как эпизодическая. Но благодаря любви фанатов, во втором сезоне ее включили в основной состав героев. Актриса также появилась в сериале о супергерое «Флэш». Свою личную жизнь Эмили тщательно скрывает.

Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»

Изначально Ким Кэттролл отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», но продюсеры сделали все, чтобы ее уговорить. Героиня Ким запомнилась телезрителям своими эксцентричными выходками и многочисленными мужчинами. Актриса была трижды замужем.
Видео дня. Сломанная карьера советской кинозвезды
Комментарии 5 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Сериалы , Фото , Как я встретил вашу маму , Дневники вампира , Секс в большом городе , Отчаянная домохозяйка , Сплетница , Флэш , Университет , Спасатели Малибу , Отчаянные домохозяйки , Стрела , Фелисити Джонс , Эмили Рикардс , Адиль Рами , Саманта Джонс , Джо Кинг , Ким Кэттролл , Памела Андерсон , Николетт Шеридан , Райан Рейнольдс , Клэр Холт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда взялось лицо на заставке «ВИD»
Откуда взялось лицо на заставке «ВИD» 2
Создатель «Друзей» планирует работать в России
Создатель «Друзей» планирует работать в России
Как Алену Делону удалось покорить кинематограф
Как Алену Делону удалось покорить кинематограф 1
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет 6
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры, которые отказались от культовых ролей 3
Видео
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
00:53
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
ТВ
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
04:31
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
Фильмы
Зачем так похудел Александр Семчев
11:15
Зачем так похудел Александр Семчев
Актеры
Роль, прославившая Евгения Урбанского
44:14
Роль, прославившая Евгения Урбанского
Актеры
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
01:02
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
Актеры
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
44:03
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
Актеры
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
05:55
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
Актеры
Сломанная карьера советской кинозвезды
03:49
Сломанная карьера советской кинозвезды
Актеры
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
02:51
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
Актеры
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
09:17
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение