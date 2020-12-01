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Что стало с «Утиными историями» 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Американский мультсериал "Утиные истории" выходил с 1987 по 1990 год. Он стал одним из самых популярных проектов Disney. В 2015 году компания объявила о перезапуске мультфильма, и уже через два года он появился на телеэкранах. Однако спустя 33 года "Утиные истории" сильно изменились. Подробнее — в материале "Рамблера".
Перевыпущенная версия "Утиных историй", прежде всего, отличается рисовкой. Мультфильм стал больше похож на комикс. Но в Сети возмутились, что анимация стала гораздо проще:

"Продюсеры решили не тратить много бабла, а сделать бюджетный ремейк", "Ох, как я в детстве любил этот мульт, а этот даже смотреть не хочу. Лица бездушные", "Чем новее мультсериал, тем хуже рисовка", "Старая версия более душевно и атмосферно выглядит".

Фанаты отметили, что персонажи стали неузнаваемы:

"Миссис Клювдия теперь мисс Самец. Без комментариев", "Племянники стали суровее, будто всю жизнь на улице жили", "Понке накинули лет 5 возраста".

Однако создатели решили добавить героям индивидуальности. Например, племянники Скруджа Макдака Билли, Вилли и Дилли стали отличаться не только кепками, но и характерами, а Поночка увлеклась боевыми искусствами.
Кроме того, мультфильм стал более толерантным: в третьем сезоне перезапуска родителей Вайолет сделали гомосексуальной парой:

"Мы в своем сериале отмечаем тот факт, что в мире есть разные виды семей, включая и те, которых обычно не увидишь в других сериалах", — объяснил соавтор новых "Утиных историй" Франсиско Ангонеса.

Это особенно возмутило российских зрителей:

"Уж насколько мне было плевать на эту тенденцию, но тут уже даже я о****л. Это уже просто какое-то помешательство", "Петушиные истории".

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Сериалы , Фото , Утиные истории , Франсиско Ангонес , Walt Disney
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