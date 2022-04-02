Как постарела Жади из “Клона”

Актриса Джованна Антонелли прославилась благодаря главной роли в сериале “Клон”. Пик популярности бразильянки пришелся на начало нулевых вместе с релизом шоу на телевидении. О том, как она выглядит и чем занимается спустя несколько десятилетий — в материале "Рамблера".

1/9 Пик популярности бразильянки пришелся на начало нулевых вместе с релизом шоу на телевидении. Фото: Кадр из сериала Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Джованна Антонелли родилась в Рио-де-Жанейро. Ее родители были людьми искусства, отец — оперный певец, мать — профессиональная балерина. Поэтому никто не сомневался, что девочка выберет себе творческую профессию. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok 3/9 Уже в 11 лет она играла на театральной сцене, а в 14 стала соведущей шоу на местном канале. Впервые на телеэкранах она дебютировала в 18-летнем возрасте — сыграла в сериале "Тропиканка", в России его показали в 1995 году. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok 4/9 Позднее она продолжила съемки в различных бразильских сериалах, а потом в ее карьере случился переломный момент в виде сериала "Семейные узы". Фото: @giovannaantonelli8/TikTok Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 В 2001 году ее пригласили в сериал "Клон" из-за того, что от роли отказалась другая актриса Летсия Спилер — она заявила, что на момент съемок была занята в театре. На момент выхода шоу ей было 25 лет, и она стала популярной во всем мире. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok 6/9 Несмотря на то, что актриса поразила многих зрителей своим обаянием, ее спутником стал партнер по сериалу — актер Мурилу Бенисиу, который сыграл Лукаса. Они начали встречаться во время съемок, а позднее у них родился сын Пьетро, но спустя несколько месяцев после рождения ребенка пара рассталась. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok 7/9 По слухам, расставание было тяжелым, но актеры до сих пор не раскрывают его причины. Источники из окружения пары рассказывали, что Бенисиу не захотел мириться с жестким нравом своей партнерши по сериалу, якобы она была достаточно ревнива по отношению к нему. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 После этих тяжелых отношений Джованна вышла замуж за бизнесмена Роберто Локасцио. Планировалось, что он станет хорошим отчимом для ее сына и перевезет семью в США, но экс-возлюбленный актрисы запретил ей вывозить ребенка, поэтому ей пришлось расстаться с новым мужчиной. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok 9/9 Свою вторую половину актриса все-таки нашла. В 2008 году она познакомилась с режиссером Леонардо Ногейра, который и стал ее верным спутником жизни. Подробности отношений она не раскрыла широкой публике, но известно, что в 2010 году у супругов родились дочери Антония и София. Фото: @giovannaantonelli8/TikTok

Джованна Антонелли родилась в Рио-де-Жанейро. Ее родители были людьми искусства, отец — оперный певец, мать — профессиональная балерина. Поэтому никто не сомневался, что девочка выберет себе творческую профессию. Уже в 11 лет она играла на театральной сцене, а в 14 стала соведущей шоу на местном канале. Впервые на телеэкранах она дебютировала в 18-летнем возрасте — сыграла в сериале "Тропиканка", в России его показали в 1995 году. Позднее она продолжила съемки в различных бразильских сериалах, а потом в ее карьере случился переломный момент в виде сериала "Семейные узы". В 2001 году ее пригласили в сериал "Клон" из-за того, что от роли отказалась другая актриса Летсия Спилер — она заявила, что на момент съемок была занята в театре. На момент выхода шоу ей было 25 лет, и она стала популярной во всем мире.

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"Свою роль Жади в Клоне я считаю одной из самых успешных в своей жизни. Все актеры получали огромное удовольствие от съемочного процесса. Мы снимали Клон в нескольких городах страны, а иногда приходилось жить в самой пустыне. Возникали и сложности, так к примеру я помню как в первый день съемок многие из актеров и съемочной команды страдали болью живота, после нетрадиционного для нас восточного ужина. Кроме этого, еще я боялась верблюдов, а точнее что они могут плюнуть в меня. Из приятных впечатлений особенно хочу выделить открытия для себя такого напитка как зеленый чай. На востоке я узнала, что заварка зеленого чая является целым ритуалом и таинством. Я даже привезла несколько мешков с собой и продолжаю пить его уже дома", — рассказывала актриса в одном из интервью

Несмотря на то, что актриса поразила многих зрителей своим обаянием, ее спутником стал партнер по сериалу — актер Мурилу Бенисиу, который сыграл Лукаса. Они начали встречаться во время съемок, а позднее у них родился сын Пьетро, но спустя несколько месяцев после рождения ребенка пара рассталась. По слухам, расставание было тяжелым, но актеры до сих пор не раскрывают его причины. Источники из окружения пары рассказывали, что Бенисиу не захотел мириться с жестким нравом своей партнерши по сериалу, якобы она была достаточно ревнива по отношению к нему.

После этих тяжелых отношений Джованна вышла замуж за бизнесмена Роберто Локасцио. Планировалось, что он станет хорошим отчимом для ее сына и перевезет семью в США, но экс-возлюбленный актрисы запретил ей вывозить ребенка, поэтому ей пришлось расстаться с новым мужчиной.

Свою вторую половину актриса все-таки нашла. В 2008 году она познакомилась с режиссером Леонардо Ногейра, который и стал ее верным спутником жизни. Подробности отношений она не раскрыла широкой публике, но известно, что в 2010 году у супругов родились дочери Антония и София. После рождения девочек она сделала перерыв в карьере.