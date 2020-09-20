В Москве скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов . Ему был 71 год. Вы могли ни разу не играть в «Русское лото», но наверняка без лишних подсказок отгадаете, что такое «гуси-лебеди» , «барабанные палочки», «баба ягодка опять», «Семен Семеныч» или «дедушкин сосед». Благодаря обаятельному и всегда позитивному ведущему этот трогательный советский лотерейный жаргон перекочевал в умы миллениалов, которые воспитывались у телевизора. С залихватской подачи Борисова «гуси-лебеди» стали скрепой — культурным кодом, который теперь объединяет несколько поколений. Каким запомнился Михаил Борисов — в галерее «Ленты.ру».

Михаил Борисов родился в Москве в семье фотокорреспондента Бориса Фишмана (Борисова) и его супруги Анны Израилевны Цунц. У будущего ведущего была двойная фамилия Фишман-Борисов, однако он предпочитал использовать только вторую ее часть.

Борисов окончил 711-ую школу на Кутузовском проспекте. Он вспоминал, как после вручения аттестатов класс поехал на выпускной вечер в ДК имени Горбунова, где школьникам целый вечер читал стихи в то время популярнейший поэт страны Евгений Евтушенко

Борисов окончил горный университет в Москве (ныне — Горный институт НИТУ «МИСиС»). Будущий актер и телеведущий выбрал совсем не творческую специальность: он учился на факультете разработки рудных и нерудных месторождений и получил диплом технолога разработки угольных месторождений. В студенческие годы Борисов играл в КВН. Он окончил университет в 1972 году — как раз в тот год КВН надолго исчез с экранов из-за недовольства телевизионного начальства. Команда, за которую играл Борисов, была вице-чемпионом СССР.

Второе образование Борисова — режиссерское. В 1982 году он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. С тех пор вся его жизнь была связана с театральной сценой. После учебы 33-летний, уже женатый, начинающий режиссер отправился в Томск, где ему предстояло поставить дипломный спектакль. Борисов выбрал последнюю пьесу Жана Поля Сартра «Только правда». Постановка Борисова еще долго оставалась в репертуаре театра, как впоследствии и другие его спектакли. Молодой москвич задержался в Томске на пять лет. По его словам, в Томске у него было ощущение, что он попал в Москву своего детства. Спустя несколько лет Борисов стал главным режиссером Томского драматического театра и пребывал от него в восхищении.

«Обычно считается, в Москве все артисты народные-разнародные, а в областном центре все скромно. А я вам честно скажу: такую труппу, как в Драме в 1980-е, сейчас, может, только во МХАТе удастся найти. Не по "звездам", а по уровню мастерства и индивидуальности», — говорил Борисов в 2018 году.

На телевидение Борисов попал задолго до «Русского лото». По его собственным словам, на ТВ он с 11 лет: маленький Миша участвовал в работе молодежной редакции Центрального телевидения СССР.

«Русское лото» придумал друг Борисова, Артем Тарасов — первый советский миллионер. Но воплотить задумку не получалось, и Тарасов позвал на помощь своего друга. В итоге Борисов стал столпом программы и ее художественным руководителем.

К вопросу ведения шоу Борисов действительно подходил художественно — и превратил его в целое искусство. Его задорный и в то же время интеллигентный тон, постоянные прибаутки настраивали зрителя на доверительную волну. Почти у каждого бочонка в «Русском лото» было свое название, которое Борисов произносил с особой интонацией и уважением к этой советской лотерейной традиции.

Борисов жил театром. По его собственному признанию, он заболел сценой в очень раннем возрасте. В его семье любили театр. Мать некоторое время работала администратором телевизионного театра, а отец — художником-фотографом в музее Большого театра.

Помимо театральной и телевизионной деятельности Михаил Борисов снимался в кино.

Всего на его счету 13 ролей в кино и сериалах. Однако основным родом деятельности Борисова оставался театр и преподавание его основ. Он служил в Театре имени Ермоловой и был профессором в Щукинском училище.

Благодаря Борисову «Русское лото» стало передачей, к которой хочется возвращаться. Здесь постоянно кто-то выигрывает, но только не ты. Однако и это не портило атмосферу праздника, которую умело создавал телеведущий.

Борисов был бессменным ведущим «Русского лото» 26 лет и хотел попробовать себя в роли спортивного комментатора. Он страстно любил футбол, прекрасно в нем разбирался и всей душой болел за московский «Спартак»

19 сентября его госпитализировали с воспалением легких, а уже на следующий день его не стало. Телеведущий умер при транспортировке из одной больницы в другую, в ходе которой у него наступила клиническая смерть.