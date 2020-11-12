Как менялась легендарная ведущая программы «Вести» 

Светлана Сорокина — одна из наиболее известных женщин в российской журналистике. Ей всегда благоволили критики. Ее работы на радио и телевидении не раз удостаивались различного рода наград. Однако самой большой наградой, по словам Сорокиной, для нее остается народное признание. Ей доверяют телезрители, к ее советам прислушиваются, а ее передачи всегда собирают значительную зрительскую аудиторию.

Для молодых журналистов Светлана Иннокентьевна — эталон журналистского профессионализма и честности. В 2013 году телеведущей и режиссеру присужден символичный 10-ый уровень журналистской твердости. "Рамблер" расскажет о том, как с годами менялась звезда телевидения.