Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Как менялась легендарная ведущая программы «Вести» 

Анастасия Иванова 21 час назад
Светлана Сорокина — одна из наиболее известных женщин в российской журналистике. Ей всегда благоволили критики. Ее работы на радио и телевидении не раз удостаивались различного рода наград. Однако самой большой наградой, по словам Сорокиной, для нее остается народное признание. Ей доверяют телезрители, к ее советам прислушиваются, а ее передачи всегда собирают значительную зрительскую аудиторию.
Для молодых журналистов Светлана Иннокентьевна — эталон журналистского профессионализма и честности. В 2013 году телеведущей и режиссеру присужден символичный 10-ый уровень журналистской твердости. "Рамблер" расскажет о том, как с годами менялась звезда телевидения.
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
ТВ , Фото , Светлана Сорокина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
09:00
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
Актеры
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
02:44
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
ТВ
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
13:26
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
Фильмы
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
02:36
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
Актеры
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
13:04
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
Фильмы Актеры
Каким был главный герой-любовник советского кино
11:34
Каким был главный герой-любовник советского кино
Актеры
Что стало с дочерью Любови Полищук
02:45
Что стало с дочерью Любови Полищук
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение