Как менялась ведущая программы «Доброе утро» 

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Арина Шарапова — талантливая журналистка и известная телеведущая, которая лично участвовала в создании нынешнего медиапространства. За ее вклад в развитие российского телевидения, ее по праву называют одним из самых влиятельных людей. За 30 лет карьеры Арина Аяновна успела поработать на крупнейших телеканалах страны.

Кроме того, Шарапова причастна к политической жизни России: в 1999 году участвовала в парламентских выборах от блока "Единство", а в 2013-м работала в команде Сергея Собянина , претендовавшего на должность мэра Москвы.

"Рамблер" расскажет о том, как с годами менялась звезда телевидения.