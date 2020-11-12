Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Как менялась ведущая программы «Доброе утро» 

Анастасия Иванова 12 ноября 2020
Арина Шарапова — талантливая журналистка и известная телеведущая, которая лично участвовала в создании нынешнего медиапространства. За ее вклад в развитие российского телевидения, ее по праву называют одним из самых влиятельных людей. За 30 лет карьеры Арина Аяновна успела поработать на крупнейших телеканалах страны.
Кроме того, Шарапова причастна к политической жизни России: в 1999 году участвовала в парламентских выборах от блока "Единство", а в 2013-м работала в команде Сергея Собянина, претендовавшего на должность мэра Москвы.
"Рамблер" расскажет о том, как с годами менялась звезда телевидения.
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
ТВ , Фото , Арина Шарапова , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
09:00
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
Актеры
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
02:44
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
ТВ
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
13:26
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
Фильмы
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
02:36
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
Актеры
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
13:04
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
Фильмы Актеры
Каким был главный герой-любовник советского кино
11:34
Каким был главный герой-любовник советского кино
Актеры
Что стало с дочерью Любови Полищук
02:45
Что стало с дочерью Любови Полищук
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение