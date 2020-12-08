Самые эпатажные участницы шоу «Холостяк» 

В октябре стало известно, что главным героем 8-го сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ будет 37-летний рэпер Тимати . WMJ.ru уже вспомнил, как сложились судьбы семерых предыдущих женихов, а теперь расскажет вам о самых эпатажных участницах за всю историю проекта.

Валентина Чирская

Побороться за сердце Тимура Батрутдинова пришли самые разные девушки, но выход из лимузина одной из них буквально ввел его в ступор. Это была альтернативная модель Валентина Чирская, более известная под псевдонимом Bantik Boy. Миниатюрная блондинка удивила резидента Comedy Club нестандартным внешним видом — бунтарским макияжем, тоннелями в ушах и зататуированным телом. Увы, шоумен оказался более консервативных взглядов и отправил девушку домой на первой же церемонии роз. Участие в «Холостяке», пусть и совсем недолгое, принесло ей славу. За пять лет Чирская ничуть не изменилась. Она продолжает эпатировать публику провокационными образами, занимается диджеингом, а в 2018 году снялась в клипе Моргенштерна на песню «Дикий»

Татьяна Шмелева

В четвертом сезоне «Холостяка» с Алексеем Воробьевым было несколько неоднозначных участниц, в том числе и Татьяна Шмелева. Модель причисляет себя к андрогинам — людям, наделенным внешними признаками обоих полов. Свыкшись со столь необычной изюминкой, она взяла псевдоним Никита Крутов и стала участвовать в фотосъемках именно в этом амплуа. Ни андрогиния, ни опыт романтических отношений с девушками не смутили певца, и он вновь и вновь вручал ей заветную красную розу. Пройдя полпути, девушка покинула проект по собственному желанию.

Александра Гусева

В отличие от своей соперницы Татьяны Шмелевой, Александра Гусева в «Холостяке» надолго не задержалась. Будучи абсолютным двойником «Королевы монстров», девушка выступает на корпоративах и в ночных клубах под псевдонимом Леди Саша. Ходили слухи о том, что на кастинг она пришла беременной, а послал Гусеву туда не кто иной, как ее собственный супруг. В то же время участницы проекта перешептывались, будто она и вовсе является трансгендером. Алексей Воробьев не стал разбираться, где правда, а где ложь, и отправил ее домой в первой же серии. Покинув проект, она снялась в «Званом ужине» на РЕН-ТВ, «Битве салонов» на «Пятнице!» и в ряде других телешоу.

Участие в пятом сезоне «Холостяка» изменило бывшую помощницу главы «Эха Москвы» Лесю Рябцеву. Благодаря Илье Глинникову скандально известная журналистка раскрылась как романтичная и женственная натура. Во время одного из свиданий в Дубае пара прокатилась на яхте, разоткровенничалась и между ними произошел поцелуй. Тем удивительнее, что в шаге от финала девушка отправилась домой. Меньше чем через две недели после окончания проекта она выложила в Instagram первое фото со своим нынешним мужем Тимофеем Васильевым и вскоре родила ему дочь.

Анастасия Смирнова пришла на шестой сезон «Холостяка» с большим опытом участия в скандальных реалити-шоу. Модель и обладательница титула «Мисс Maxim — 2011» искала свою вторую половину в телепрограммах «Дом-2», «Каникулы в Мексике» и «Давай поженимся», но все тщетно. Не удалось Анастасии очаровать и Егора Крида : певец предпочел ей скромную Дарью Клюкину . Свою вторую половинку девушка нашла за пределами съемочной площадки — ее избранником стал бизнесмен по имени Дмитрий, с которым она познакомилась задолго до проекта. Вот уже три года они счастливы в отношениях.

Алиса Лисс

Не меньше Егора Крида удивила девушка-альбинос Алиса Лисс. Она зацепила бывшего артиста музыкального лейбла Black Star не только неземной внешностью, но и тяжелой судьбой. Прежде чем стать востребованной моделью в стиле ню, она пережила онкологию и трагическую гибель собственного ребенка. Как бы то ни было, очень скоро она покинула проект вместе со своей соперницей Николь Сахтариди, потому что певец заподозрил их обеих во лжи.

Виктория Чуманова

Седьмой сезон «Холостяка» превзошел ожидания зрителей. Мало того что в роли завидного жениха предстал не медийный человек, а стоматолог, непредсказуемым был и состав участниц. Одной из самых эпатажных претенденток на сердце Антона Криворотова стала Виктория Чуманова, более известная под псевдонимом Чума Вечеринка. Популярная блогерша и, как она себя называет, шмоткесса прославилась благодаря fashion-каналу «Луи Вагон», а сегодня развивает собственную блог-карьеру. Девушка не сумела влюбить в себя главного героя, но очаровала соперниц и зрителей благодаря яркому и неповторимому стилю, полной устаревших слов речи и, конечно же, своей искренности.

Заки Ли

В числе соперниц Чумы Вечеринки в «Холостяке» была трансгендерная модель и визажистка Заки Ли. Девушка была искренней с Антоном Криворотовым и сразу же рассказала ему о прошлом в теле мужчины. Он поблагодарил ее за доверие и смелость, но лишил заветной красной розы. «У меня никогда не было гомосексуальных отношений. Я окей, но так получилось биологически, что я гетеро», — объяснил он свой выбор.