Передачи 2000-х, которые были на пике популярности 

В нулевых отечественное телевидение переживало настоящий расцвет: на экраны одно за одним выходили шоу, которые собирали рекордные рейтинги. Зрители буквально прилипали к экрану и не пропускали ни одного выпуска любимых передач. «Рамблер» вспомнил самые яркие и знаковые телешоу тех лет.

«Малахов +»

Телепередача о нетрадиционных методах лечения всевозможных заболеваний и о прочих аспектах народной медицины. Впервые вышла в эфир «Первого канала» под названием «Малахов плюс Малахов» 10 апреля 2006 с главным ведущим — Геннадием Малаховым и соведущим Андреем Малаховым

«Снимите это немедленно!»

Каждая серия программы — история женщины, разочаровавшейся в себе, своей внешности и забывшей о личном счастье. Ведущие давали героиням ценные советы, как поддерживать прекрасную форму ежедневно, правильно одеваться, накладывать макияж и выглядеть эффектно в повседневной жизни. Но главное — они помогали девушкам вновь поверить в себя.

Участниками были звезды шоу-бизнеса и обычные люди, прошедшие конкурсный отбор. Они разбивались на две группы, которые соревновались между собой вдали от цивилизации. В конце оставался только один победитель, который получал главный приз. Каждый сезон шоу снимался на разных островах в Доминикане, Малайзии, между Коста-Рикой и Панамой.

«Галилео»

Научно-развлекательная программа об устройстве мира, названная в честь великого физика и философа Галилео Галилея. Каждый выпуск состоял из четырех-шести сюжетов на разные тематики и одного эксперимента в студии, который проводит сам Александр Пушной. Сюжеты могли быть как из оригинальной немецкой версии, так и созданные русской командой.

«Самый умный»

В этой телевикторине принимали участие самые умные и талантливые дети страны, съезжающиеся в Москву ради встречи с Тиной Канделаки . Грациозная ведущая задавала участникам весьма сложные вопросы, на которые не всегда получала правильные ответы. Участник, ответивший верно наибольшее количество раз, уезжал с передачи в статусе «самого умного».

«Хорошие шутки»

Шоу представляло собой игру, где участвовали две команды, состоящие из популярных певцов, актеров. Команда, набиравшая наибольшее количество баллов от жюри, выходила победительницей. В представлении использовались такие конкурсы, как «Мимо жанра», где участники как бы менялись своими профессиями, «Интеллектуальный конкурс», в котором нужно было вычеркнуть одно лишнее слово, и многие другие.

Россия впервые приняла участие в «Больших гонках» в 2005 году. От каждой страны выбиралась своя команда, куда входили звезды кино, спорта, политики и шоу-бизнеса. Все конкурсы требовали очень хорошей физической подготовки. Среди самых сложных — конкурсы с быками, водные аттракционы и дистанции с преодолением препятствий.