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Как выглядел Дмитрий Киселев в молодости 

Анна Арсеньева 8 минут назад
Дмитрий Киселев работает на российском телевидении уже более 30 лет. Однако в молодости он выглядел немного иначе, чем все привыкли видеть его теперь. Когда-то у ведущего даже был ирокез. "Рамблер" собрал галерею фото Дмитрия Киселева со времен, когда его карьера только начиналась.
Киселев окончил отделение скандинавской филологии в Ленинградском государственном университете. После учебы он работал в норвежской и польской редакциях Центрального радиовещания на зарубежные страны. На телевидение Дмитрия Киселева пригласили в 1989 году. Он начинал с работы парламентским корреспондентом передачи "Время", а уже через год его повысили до должности ведущего информационной программы "Телевизионная служба новостей". В 1991 году его отстранили от работы из-за отказа читать заранее готовый текст о Январских событиях в Вильнюсе.
После смены руководства во время августовского путча Киселев вернулся в программу "Время". За свою карьеру он был ведущим программ "Окно в Европу", "Панорама" в РГТРК "Останкино", "Национальный интерес" на "РЕН-ТВ", "События" на телеканале "ТВ Центр", "Вести" на России-1 и даже три года публиковался на сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Сейчас Дмитрию Киселеву 66 лет. Помимо работы телеведущего, он является генеральным директором МИА "Россия сегодня" и заместителем гендиректора ВГТРК.
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ТВ , Фото , Дмитрий Киселев , РИА Новости , Эхо Москвы , ВГТРК , ТВ Центр
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