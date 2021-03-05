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Куда пропала Елена Ханга 

New Magazine 1 час назад
Слава пришла к Елене Ханга после ток-шоу «Про это».
Слава пришла к Елене Ханга после ток-шоу “Про это”. Тогда это было настоящим прорывом на телевидении, ведь на шоу обсуждались провокационные вопросы.
1/6  Слава пришла к Елене Ханга после ток-шоу “Про это”. Тогда это было настоящим прорывом на телевидении, ведь на шоу обсуждались провокационные вопросы.
Фото: New Magazine
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Затем был “Принцип домино”, где Ханга вместе с блондинкой Еленой Ищеевой составили необычный тандем. Правда, довольно скоро он распался. Ханга так и не поняла почему.
2/6  Затем был “Принцип домино”, где Ханга вместе с блондинкой Еленой Ищеевой составили необычный тандем. Правда, довольно скоро он распался. Ханга так и не поняла почему.
Фото: New Magazine
Официально Елена уволилась с телеканала НТВ только в 2018 году. Все это время она числилась там , как сотрудник, находящийся в отпуске.
3/6  Официально Елена уволилась с телеканала НТВ только в 2018 году. Все это время она числилась там , как сотрудник, находящийся в отпуске.
Фото: New Magazine
Известно, что Ханга вела программу “Запрещенные песни” и читала лекции в Высшей национальной Школе телевидения. Также работала на радио.
4/6  Известно, что Ханга вела программу “Запрещенные песни” и читала лекции в Высшей национальной Школе телевидения. Также работала на радио.
Фото: New Magazine
Сегодня Елена сотрудничает с эстонским каналом ЕТВ+. Но проживает в Москве со своей семьей.
5/6  Сегодня Елена сотрудничает с эстонским каналом ЕТВ+. Но проживает в Москве со своей семьей.
Фото: New Magazine
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Вместе с мужем Игорем Минтусовым они живут в московской квартире вместе со свекровью.
6/6  Вместе с мужем Игорем Минтусовым они живут в московской квартире вместе со свекровью.
Фото: New Magazine
Слава пришла к Елене Ханга после ток-шоу «Про это». Тогда это было настоящим прорывом на телевидении, ведь на шоу обсуждались провокационные вопросы. Несмотря на то, что программу «Про это» Ханга вела много лет тому назад, телеведущая до сих пор ассоциируется у многих именно с этим проектом.
Затем был «Принцип домино», где Ханга вместе с блондинкой Еленой Ищеевой составили необычный тандем. Правда, довольно скоро он распался. Ханга так и не поняла почему. Впрочем, у Ищеевой на это было свое мнение. А затем Ханга пропала с радаров. Но это не совсем так.
Официально Елена уволилась с телеканала НТВ только в 2018 году. Все это время она числилась там, как сотрудник, находящийся в отпуске. Известно, что Ханга вела программу «Запрещенные песни» и читала лекции в Высшей национальной Школе телевидения. Также работала на радио.
Сегодня Елена сотрудничает с эстонским каналом ЕТВ+. Но проживает в Москве со своей семьей. Вместе с мужем Игорем Минтусовым они живут в московской квартире вместе со свекровью.
Елена получает пенсию, правда небольшую — 23 тысячи рублей. Ее единственная дочь — Анна— Елизавета учится в Америке, девушка собирается стать спортивным агентом.
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ТВ , Фото , Елена Ханга , Елена Ищеева , НТВ
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