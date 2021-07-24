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Что стало с героиней шоу "Одна за всех"

Екатерина Ёлкина
1 час назад

Первый выпуск шоу вышел на экраны в 2009 году, а в 2010-м Анна Ардова, исполнившая все главные роли, получила главную российскую телевизионную награду — "ТЭФИ". "Рамблер" рассказывает, с чего начинала актриса и чем занимается сейчас.

Продавщица хот-догов Гала
1/8 Продавщица хот-догов Гала
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
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Блондинка с Рублевки Энджи в компании с Крис (Эвелиной Бледанс) и домработницей (Татьяной Орловой)
2/8 Блондинка с Рублевки Энджи в компании с Крис (Эвелиной Бледанс) и домработницей (Татьяной Орловой)
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
Президент Екатерина Ивановна
3/8 Президент Екатерина Ивановна
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
Суеверная невеста Вера
4/8 Суеверная невеста Вера
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
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Злобная старушка Серафима Аркадьевна
5/8 Злобная старушка Серафима Аркадьевна
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
Женщина из глубинки Люся Горохова
6/8 Женщина из глубинки Люся Горохова
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
Кавказская жена Карина
7/8 Кавказская жена Карина
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"
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Заботливая мама Роза Моисеевна
8/8 Заботливая мама Роза Моисеевна
Фото: Кадр из шоу "Одна за всех"

Девочка родилась в известной актерской семье, в гости к ее деду Виктору Ардову нередко заходили Зощенко, Ильф и Петров, Мандельштам и Ахматова. Говорят, что малышку назвали в есть поэтессы. Ее дядей был знаменитый Алексей Баталов, а отчимом стал Игорь Старыгин (тот самый Арамис). Еще в детстве Анна решила стать актрисой, но семья посчитала, что девочка должна всего в своей жизни доиться сама, и в ГИТИС она поступила лишь с пятой попытки.

Видео дня

После окончания института ее пригласили в Московский театр имени Маяковского, на сцену которого она продолжает выходить, несмотря на плотный съемочный график. Популярность к актисе пришла в 2002 году после участия в телеспектакле "Чума на оба ваши дома". Ее начали приглашать в разные проекты и актриса смогла выбирать проекты по душе. Она успела сняться в сериалах "Дети Арбата", "Всегда говори всегда", а в 2006 году ее пригласили в шоу "Женская лига" на ТНТ, где компанию ей составили Евгения Крегжде, Анна Антонова и Ольга Тумайкина.

После этого режиссер шоу Ольга Ланд предложила Анне Ардовой новый проект — шоу "Одна за всех", где актриса была единственной звездой. Шоу стало визитной карточкой телеканала "Домашний", правда четвертый сезон вышел сначала на СТС, но, начиная с пятого сезона, передача вернулась на родной канал. Восьмой сезон стал последним, первые четыре выпуска показали на Первом канале, но рейтинги были не такими высокими, как ожидалось, и два последних выпуска вышли на Youtube.

После шоу Анна Ардова продолжила сниматься в кино и играть в театре. В прошлом году вышел новый сезон сериала "Анатомия убийства" с ее участием, в 2021 планируются три премьеры: "Хозяйка гостиницы", "Скрытые мотивы" и "Частная жизнь".

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