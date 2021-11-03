Как изменилась королева европейского диско Сандра за 30 лет

Ее фирменный вокал сопровождал все домашние дискотеки в СССР в восьмидесятые годы. А сама Сандра воплощала модный тогда тип пластичной красотки с ямочками на щеках, которая только что закончила заниматься аэробикой. «Рамблер» выяснил, можно ли ее узнать сейчас.

1/8 Ее фирменный вокал сопровождал все домашние дискотеки в СССР в восьмидесятые годы. Фото: sandra-music.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В 17 лет она стала ведущей вокалисткой группы Arabesque, оттеснив Микаэлу Роуз и Жасмин Веттер. Фото: sandra-music.com 3/8 Тогда же Сандра познакомилась с клавишником группы Михаэлем Крету. У них начался роман, а в 1984 году Михаэль убедил Сандру уйти из группы. Фото: sandra-music.com 4/8 Критики часто называли Сандру «европейской Мадонной», все время сравнивая певиц, причем чаще в пользу Сандры. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 В 2007 году культовая пара европейского диско развелась. Сандра и Михаэль сослались на личные и профессиональные разногласия. Фото: Globallookpress.com 6/8 Сандра продолжает петь и регулярно посещает Россию, выступая на сборных концертах звезд ретро. Фото: Globallookpress.com 7/8 Кроме того, в 2014 году она приезжала в нашу страну с грандиозным гастрольным туром, который включил 14 городов. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Сандра была и остается самой знаменитой немецкой певицей в жанре диско. Она сохранила свою особую манеру исполнения и очаровательную улыбку. Фото: Globallookpress.com

Сандра Анн Лауэр родилась в Саарбрюккене 18 мая 1962 года, немецком городе на границе Франции. Ее родители были благополучными мещанами: отец-француз владел винным магазином, мать-немка продавала обувь. Еще у Сандры был старший брат Гастон, который с детства страдал параличом ног и умер в 1996 году. Несмотря на то, что родители не были связаны с творчеством, они заметили дарования дочери, так что она с пяти лет занималась балетом, а в десять лет начала осваивать гитару. Сандра не боялась публики, поэтому на местном фестивале молодых звезд, где присутствовала как зритель, после выступления участников решительно вышла на сцену и исполнила немецкую версию хита Оливии Ньютон-Джон. Необычный голос тринадцатилетней девочки и блестящая импровизация произвели большое впечатление на жюри. Выступление принесло Сандре популярность в пределах родного города, так что она даже выпустила сингл, посвященный своему щенку, правда, не слишком удачный.

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В 17 лет она стала ведущей вокалисткой группы Arabesque, оттеснив Микаэлу Роуз и Жасмин Веттер. Певицы в ярких костюмах исполняли задорные хиты в стиле диско и были популярны в том числе и в СССР. Тогда же Сандра познакомилась с клавишником группы Михаэлем Крету, с которым у нее было пять лет разницы, зато совпадал день рождения. У них начался роман, а в 1984 году Михаэль убедил Сандру уйти из группы ради сольной карьеры. Они переехали в Мюнхен, где Михаэль создал свою студию записи Data-Alpha. Он стал продюсером Сандры, и уже первый сольный альбом с хитом «Maria Magdalena» принес ей не только европейскую, но и мировую известность. Три последующих альбома упрочили ее положение королевы диско в Европе, причем самым успешным стал «Paintings in Yellow», вышедший в 1990 году. Критики часто называли Сандру «европейской Мадонной», все время сравнивая певиц, причем чаще в пользу Сандры. Она даже обошла заокеанскую соперницу по продаже пластинок в некоторых европейских странах.

В январе 1988 года Сандра и Михаэль поженились и уехали на Ибицу. В начале девяностых диско постепенно потерял свои позиции, поэтому Сандра включилась в новый проект Михаэля. В композициях Enigma она читает французский текст. Певица решила на некоторое время сосредоточиться на семье и в 1995 году родила двойню — сыновей Никиту и Себастьяна. В 2007 году культовая пара европейского диско развелась. Оба сослались на личные и профессиональные разногласия. Улыбчивая Сандра никогда не комментировала личную жизнь, но ходили слухи, что еще до официального развода Михаэль оставил жену ради молодой манекенщицы. Кроме того, супруги еще до развода перестали участвовать в творчестве друг друга. Михаэль вернулся в Германию, певица осталась на острове.

Через некоторое время Сандра вышла замуж за продюсера Олафа Менгеса, но в 2014 году развелась и с ним. Певица продолжила свою карьеру: в 2007, 2009 и 2012 году она выпустила три новых альбома, а в 2016 году вышел сборник ее лучших хитов.

Сандра продолжает петь и регулярно посещает Россию, выступая на сборных концертах звезд ретро. Кроме того, в 2014 году она приезжала в нашу страну с грандиозным гастрольным туром, который включил 14 городов.

«Я думаю, что нельзя выступать только в таких больших городах, как Санкт-Петербург или Москва, потому что знаю, что у меня есть фанаты по всей стране. Если у моих фанатов нет возможности приехать в большой город, то я сама приеду к ним. Мне очень важно, чтобы меня смогли увидеть и в маленьких городах», — объяснила певица свою позицию в интервью для ФАН в мае 2021 года.