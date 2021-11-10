Как постарела блондинка из «ABBA»

Когда даже самые верные фанаты «ABBA» перестали ждать и надеяться, группа успешно вернулась на сцену и даже выпустили новый альбом «Voyage». Причем шведские музыканты учли технологии нового века и появились перед зрителями в виде своих молодых виртуальных двойников. «ABBA» была уникальным явлением в поп-музыке. В их песнях энергичная музыка сочеталась с серьезными и даже грустными текстами. В свое время ABBA-мания охватила весь мир, но пожалуй, именно в Советском Союзе группа стала настоящей легендой эпохи диско. Имен исполнителей у нас никто не знал, а солисток различали по цвету волос. «Рамблер» выяснил как изменилась обворожительная блондинка Агнета Фельтског.

Певица родилась в Йёнчёпинге 5 апреля 1950 года. Ее отец Ингвар был менеджером универмага, а мать Биргит домохозяйкой. Кроме того, у нее также есть младшая сестра Мона. Отец Агнеты интересовался театром и устраивал любительские представления, в которых принимала участие и его маленькая дочь. Кстати, в пять лет она написала свою первую песню «Два маленьких тролля». Родители отправили Агнету в музыкальную школу и подарили ей пианино, когда ей исполнилось семь. А в 13 лет она вместе с двумя подругами детства Леной Юхансон и Элизабет Струб организовала группу, которые выступала на различных городских праздниках. В юности кумирами Агнеты были американские певицы Конни Фрэнсис, Арета Франклин, Лесли Гор, а также английская исполнительница Марианна Фейтфулл.

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В шестнадцать лет Агнета Фельтског стала солисткой ансамбля Бернта Эргхарта, совмещая выступления с работой телефонистки в автомобильной компании. Вскоре пришлось сосредоточиться только на гастролях. Она сотрудничала с ансамблем два года. Под впечатлением от разрыва со своим парнем она написала песню «Jag var så kär» («Я была так влюблена»). Композицию оценил продюсер Карл Герхард Люндквист, и Агнета заключила контракт с лейблом Cupol Records. Песня «Я была так влюблена» возглавила все чарты Швеции. С тех пор Агнета начала сольную карьеру, специализируясь на романтическом репертуаре.

В 1968 году она пыталась попасть на «Евровидение» с песней Försonade» («Примирилась»), но не прошла в финал национального отбора. Впоследствии она победит на «Евровидении» уже в составе группы ABBA с хитом «Ватерлоо». Агнета сама писала песни, поэтому была независима от воли композиторов. На момент создания ABBA она, как и другие участники коллектива, была уже опытной и сформировавшийся артисткой.

В конце шестидесятых годов Агнета Фельтског познакомилась и обручилась с немецким продюсером Дитером Циммерманном, который обещал ей бешеный успех в ФРГ. Но когда певица встретилась с местными продюсерами для записи альбома, то пришла в ужас от низкопробного материала. В конце концов она рассталась с Циммерманном и вернулась на родину.

В 1971 году начался вялотекущий судебный процесс по поводу плагиата 22 тактов в ее сингле «Om tårar vore guld» («Если бы слёзы были золотом»). После шестилетнего разбирательства с датским композитором суд назначил певице штраф в пять тысяч крон. Но все эти неприятности не помешали ей в 1972 году спеть партию Марии Магдалины в шведской версии мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда». Критики восторженно оценили ее работу.

К тому же в это время у Агнеты уже был роман с Бьорном Ульвеусом. Она познакомилась с его другом Бенни Андерссоном и его подругой Анни-Фрид Лингстад. В июле 1971 года Агнета и Бьорн поженились, а в 1973 году у них родилась дочь Линда Элин. В том же году четверка записала первый альбом «Ring Ring». Привычного названия у группы еще не было, альбом подписан просто их полными именами. Позже акроним из первых букв имен и станет названием коллектива. Кстати, прежде чем оставить его за собой, им пришлось заручиться разрешением компании по переработке морепродуктов, которая называлась точно также.

Как ни странно, оглушительный успех группы стал испытанием для Агнеты. Она тяжело переносила гастроли по всему миру, так как боялась летать на самолете, и разлуку с детьми (в 1977 году она родила сына Кристиана), ее угнетало пристальное внимание прессы, которая отслеживала буквально каждый ее шаг. Кроме того, она не раз признавалась, что не любит открытых пространств, высоты и толпы. Несмотря на это, певица умудрялась записывать еще и сольные композиции.

В 1978 году, в канун Рождества, Агнета ушла из общего дома с Бьорном. Бывшие супруги договорились, что их личный разрыв не скажется на работе группы, хотя певице такое решение далось непросто. Позже она говорила, что ей пришлось прибегнуть к помощи психолога для того, чтобы пережить развод. Переживания обоих отразились в безусловном хите «The Winner Takes It All» («Победитель получает всё»).

Последний альбом «ABBA» «The Visitors», более серьезный и мрачный, чем другие, вышел в 1981 году. В этом же году расстались Анни-Фрид и Бенни Андерссон. Группа фактически перестала существовать, хотя официального заявления о распаде не было. Все участники занялись сольными проектами, в том числе и Агнета. Она признавалась, что победить депрессию ей удалось с помощью йоги. В 1983 году она выпустила альбом Wrap Your Arms Around Me («Обними меня обеими руками»), в 1985 году — альбом «Eyes of a Woman» («Глаза женщины»), а в 1987 году — альбом «I Stand Alone» (« Я стою в одиночестве»). В 1988 году она записала альбом на шведском языке.

После этого певица на 17 лет исчезла из музыкального мира. Агнета стала настоящей затворницей в своем доме в деревне Экерё. Она почти не посещала публичные мероприятия и сосредоточилась на частной жизни, занимаясь верховой ездой, йогой и астрологией. Позже Агнета объяснила, что «ABBA» истощила ее, так что она устала от музыки, у нее даже появилась боязнь микрофона.

Ее брак с хирургом Томасом Сонненфельдом продлился всего три года. В 1994 году она потеряла мать, причем ходили слухи о ее самоубийстве, а через год и отца. Певица вновь пережила тяжелейшую депрессию. В 1996 году вышла ее автобиографическая книга.

В 1997 году за ней начал ухаживать голландец Герт ван дер Грааф, фанат певицы еще со времен «ABBA». Через два года Агнета прекратила с ним общаться, но мужчина начал преследовать ее. Дело дошло до его депортации в родные края, однако несмотря на это, он вернулся после истечения срока запрета на въезд в Швецию. Певице не сразу удалось справиться с этим.

В 2004 году она выпустила новый альбом «My Coloring Book» — сборник кавер-версий хитов шестидесятых. В 2008 году Агнета вместе с другими участниками АВВА появилась на премьере фильма « Mamma Mia!» в Стокгольме, присоединившись к Мерил Стрип и другим актерам, задействованным в музыкальной картине. Певица начала вновь давать интервью и общаться с коллегами по группе, а в 2013 году вышел ее альбом «A». Он вошел в пятерку лучших в Швеции, Норвегии, Германии, Дании, Швейцарии, Бельгии, Австралии и Новой Зеландии. А в 2016 году появилась новая книга об Агнете «Девушка с золотыми волосами» Даниэля Уорда (название отсылает к композиции «ABBA»).