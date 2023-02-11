Красотке 54: чего вы не знали о Дженнифер Энистон

Главная блондинка Голливуда "вечно нестареющая" Дженнифер Энистон 11 февраля отмечает 54-летие. "Рамблер" расскажет об интересных фактах из жизни звезды.
Ее отец Джон Энистон, снялся в «Днях нашей жизни», а мать, Нэнси Доу, снималась в таких культовых проектах 1960-х годов, как «Беверли-Хиллз» и «Дикий, дикий Запад».
В 2015 году Энистон сказала Collider , что, хотя она и любила кино, когда росла в Нью-Йорке, ее родители не позволяли долго много времени проводить перед экраном.
"Я была одержима, потому что мой отец просто умолял меня не работать в индустрии. Он сказал: «Я не хочу, чтобы твое сердце было разбито. Отказ жесток. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Будь юристом», — сказала она. «Это был мой единственный бунт. Я надеялась, что у меня получится, и я смогу доказать, что он ошибался".
Дженнифер Энистон является прямым потомком королевского дома Стюартов Шотландии, родословная которого восходит к 16 веку. Ее мать, Нэнси До — прямой потомок Дома Стюартов, который был основан королями Англии Яковом I и Шотландией VI в 1603 году. Родословную Энистон можно проследить до короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II. который был последним монархом Дома Стюартов. Это делает Энистон членом королевской семьи с долгой и легендарной историей.
После выполнения ролей в музыкальном театре в старшей школе Энистон начала прослушиваться как в Нью-Йорке, так и в Лос-Анджелесе, одновременно занимая несколько менее гламурных должностей.
На пресс-конференции 2011 года, посвященной ее фильму «Несносные боссы», она сказала:
«Самая тяжелая работа, которую я когда-либо выполняла, — это быть курьером на велосипеде в Нью-Йорке. Мне было 19 лет».
Она добавила, что ее худший день на работе был, когда она въехала в открытую дверь машины.
«Я просто чрезвычайно неуклюжая», — сказала она.
Она также работала в ларьке с мороженым и официанткой.
В 1996 году Энистон рассказала Rolling Stone , что в конце концов переехала в Голливуд и «продала душу», чтобы устроиться на работу телемаркетологом, прежде чем получила свою первую актерскую роль.
Интересно также, что Дженнифер Энистон является прямым потомком королевского дома Стюартов Шотландии, родословная которого восходит к 16 веку. Ее мать, Нэнси До — прямой потомок Дома Стюартов, который был основан королями Англии Яковом I и Шотландией VI в 1603 году. Родословную Энистон можно проследить до короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II. который был последним монархом Дома Стюартов. Это делает Энистон членом королевской семьи с долгой и легендарной историей.
В 2015 году она рассказала фанатам, что у нее дислексия. По словам Энистон, ей всегда трудно давалось образование, пока ей не поставили диагноз дислексия, расстройство, которое сильно затрудняет чтение.
Она сказала:
«Я думала, что я глупая. Я просто ничего не могла запомнить. Диагноз был для меня великим открытием. Я чувствовала, что все мои детские травмы объяснились».
По ее словам, чтобы компенсировать свое беспокойство из-за проблем в учебе, она сосредоточилась на том, чтобы смешить людей, когда училась в школе.
В 2018 году Энистон рассказала Extra TV о том, как бурные отношения с ее покойной мамой мешали ей в жизни и что она справлялась с этим с помощью психотерапии.
В 2005 году Дженнифер Энистон и ее мать наконец помирились после долгого периода отчуждения. Это произошло из-за публичных оскорблений ее матери в таблоидах, из-за чего Энистон не пригласила ее на свадьбу с Брэдом Питтом. После многих лет боли и обиды они смогли простить друг друга и примирить свои отношения. Возможно, в этом помогла психотерапия.
В 2015 году она рассказала The Hollywood Reporter, что ее любимый терапевт неожиданно умер примерно в то время, когда она разводилась с Питтом:
«Но я так многому научилась за четыре года, что работала с ней, что, когда она скончалась, я помню, как думала: «Вау, все, о чем мы говорили и обсуждали, позволило мне относиться ко всему этому по-настоящему спокойно». Я имею в виду, что были человеческие моменты. Но я была все равно в шоке».