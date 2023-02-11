Красотке 54: чего вы не знали о Дженнифер Энистон

Главная блондинка Голливуда "вечно нестареющая" Дженнифер Энистон 11 февраля отмечает 54-летие. "Рамблер" расскажет об интересных фактах из жизни звезды.

1/7 11 февраля Дженнифер Энистон празднует свое 54-летие. Красавица и успешная актриса проявляла разные таланты в детстве. Еще в 11 лет ее картина была выставлена ​​в престижном Метрополитен-музее. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ее отец Джон Энистон, снялся в «Днях нашей жизни», а мать, Нэнси Доу, снималась в таких культовых проектах 1960-х годов, как «Беверли-Хиллз» и «Дикий, дикий Запад». "Я была одержима, потому что мой отец просто умолял меня не работать в индустрии. Он сказал: «Я не хочу, чтобы твое сердце было разбито. Отказ жесток. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Будь юристом», — сказала она. «Это был мой единственный бунт. Я надеялась, что у меня получится, и я смогу доказать, что он ошибался". Фото: globallookpress.com 3/7 Дженнифер Энистон является прямым потомком королевского дома Стюартов Шотландии, родословная которого восходит к 16 веку. Ее мать, Нэнси До — прямой потомок Дома Стюартов, который был основан королями Англии Яковом I и Шотландией VI в 1603 году. Родословную Энистон можно проследить до короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II. который был последним монархом Дома Стюартов. Это делает Энистон членом королевской семьи с долгой и легендарной историей. Фото: globallookpress.com 4/7 После окончания учебы Дженнифер Энистон усердно работала, чтобы сводить концы с концами, подрабатывая разными случайными заработками, например курьером на велосипеде, чтобы платить за аренду, а также выступала в постановках вне Бродвея в Общественном театре. Несмотря на финансовые трудности, Дженнифер выстояла и продолжала тянуться к актерскому мастерству. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Трудно представить кого-то другого в роли Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья", но Энистон рассказала Collider , что чуть не поменялась ролями с партнершей по фильму Кортни Кокс. Она сказала: «Они хотели, чтобы [Кортни Кокс] сыграла Рэйчел. Незаметно друг для друга, я хотела сыграть Рэйчел, а она хотела сыграть Монику. Все сработало отлично». Фото: Кадр из сериала "Друзья" 6/7 Энистон познакомилась с Брэдом Питтом через их менеджеров. Роман был ярким и сказочным. Во время концерта Стинга в нью-йоркском Beacon Theater пара даже вышла на сцену, чтобы продемонстрировать новое украшение Энистон: помолвочное кольцо с бриллиантами и платиной от итальянского ювелирного дизайнера Сильвии Дамиани, над дизайном которого, как сообщил Питт , что он провел семь месяцев. Фото: globallookpress.com 7/7 После развода с Питтом у нее были романтические отношения с рядом известных знаменитостей, включая Винса Вона, Джона Майера и Джастина Теру (за которого она вышла замуж в 2015 году). Фото: globallookpress.com

Родители

Видео дня

Ее отец Джон Энистон, снялся в «Днях нашей жизни», а мать, Нэнси Доу, снималась в таких культовых проектах 1960-х годов, как «Беверли-Хиллз» и «Дикий, дикий Запад».

В 2015 году Энистон сказала Collider , что, хотя она и любила кино, когда росла в Нью-Йорке, ее родители не позволяли долго много времени проводить перед экраном.

"Я была одержима, потому что мой отец просто умолял меня не работать в индустрии. Он сказал: «Я не хочу, чтобы твое сердце было разбито. Отказ жесток. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Будь юристом», — сказала она. «Это был мой единственный бунт. Я надеялась, что у меня получится, и я смогу доказать, что он ошибался".

Дженнифер Энистон является прямым потомком королевского дома Стюартов Шотландии, родословная которого восходит к 16 веку. Ее мать, Нэнси До — прямой потомок Дома Стюартов, который был основан королями Англии Яковом I и Шотландией VI в 1603 году. Родословную Энистон можно проследить до короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II. который был последним монархом Дома Стюартов. Это делает Энистон членом королевской семьи с долгой и легендарной историей.

Первая работа

После выполнения ролей в музыкальном театре в старшей школе Энистон начала прослушиваться как в Нью-Йорке, так и в Лос-Анджелесе, одновременно занимая несколько менее гламурных должностей.

На пресс-конференции 2011 года, посвященной ее фильму «Несносные боссы», она сказала:

«Самая тяжелая работа, которую я когда-либо выполняла, — это быть курьером на велосипеде в Нью-Йорке. Мне было 19 лет».

Она добавила, что ее худший день на работе был, когда она въехала в открытую дверь машины.

«Я просто чрезвычайно неуклюжая», — сказала она.

Она также работала в ларьке с мороженым и официанткой.

В 1996 году Энистон рассказала Rolling Stone , что в конце концов переехала в Голливуд и «продала душу», чтобы устроиться на работу телемаркетологом, прежде чем получила свою первую актерскую роль.

Интересно также, что Дженнифер Энистон является прямым потомком королевского дома Стюартов Шотландии, родословная которого восходит к 16 веку. Ее мать, Нэнси До — прямой потомок Дома Стюартов, который был основан королями Англии Яковом I и Шотландией VI в 1603 году. Родословную Энистон можно проследить до короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II. который был последним монархом Дома Стюартов. Это делает Энистон членом королевской семьи с долгой и легендарной историей.

Дислексия

В 2015 году она рассказала фанатам, что у нее дислексия. По словам Энистон, ей всегда трудно давалось образование, пока ей не поставили диагноз дислексия, расстройство, которое сильно затрудняет чтение.

Она сказала:

«Я думала, что я глупая. Я просто ничего не могла запомнить. Диагноз был для меня великим открытием. Я чувствовала, что все мои детские травмы объяснились».

По ее словам, чтобы компенсировать свое беспокойство из-за проблем в учебе, она сосредоточилась на том, чтобы смешить людей, когда училась в школе.

Психотерапия

В 2018 году Энистон рассказала Extra TV о том, как бурные отношения с ее покойной мамой мешали ей в жизни и что она справлялась с этим с помощью психотерапии.

В 2005 году Дженнифер Энистон и ее мать наконец помирились после долгого периода отчуждения. Это произошло из-за публичных оскорблений ее матери в таблоидах, из-за чего Энистон не пригласила ее на свадьбу с Брэдом Питтом. После многих лет боли и обиды они смогли простить друг друга и примирить свои отношения. Возможно, в этом помогла психотерапия.

В 2015 году она рассказала The Hollywood Reporter, что ее любимый терапевт неожиданно умер примерно в то время, когда она разводилась с Питтом:

«Но я так многому научилась за четыре года, что работала с ней, что, когда она скончалась, я помню, как думала: «Вау, все, о чем мы говорили и обсуждали, позволило мне относиться ко всему этому по-настоящему спокойно». Я имею в виду, что были человеческие моменты. Но я была все равно в шоке».