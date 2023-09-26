Поступила и добилась: как Светлана Иванова стала актрисой

Удивительной красоты актриса радует зрителей ролями и в театре, и в кино. В день рождения Светланы Ивановой "Рамблер" рассказывает, как артистка выбрала профессию и как сложился ее творческий путь.

Вообще-то ничто не предвещало, что Светлана Иванова станет актрисой. Она родилась в семье инженеров, хорошо училась, увлекалась математикой и физикой. Но в 14 лет девушка попала в театральный кружок, и у нее стало получаться. Роли, сцена, первое признание - тогда Светлана решила, что хочет быть актрисой. Родители пытались отговорить дочь, но она была непреклонна. И после школы Светлана подавала документы в актерские вузы. Получилось не с первой попытки, везде она провалилась на экзаменах. И лишь в последнем вузе, куда она пришла сдавать экзамен, - ВГИКе - у нее все получилось. Светлана смогла расслабиться и показать все на что способна. Она попала на курс к Игорю Ясуловичу.

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Первые роли у не появились еще до окончания учебы, во-первых, в студенческих спектаклях, а в-вторых, в кино и сериалах. В 2005 году она снялась у Федора Бондарчука в "9 роте", а в 2006 году сыграла главную роль в фильме "Franz + Polina". Лента собрала массу наград, а актриса позже назвала свою первую дочь Полиной - в честь героини, которую играла.

Еще одной успешной картиной для актрисы стал "Август. Восьмого", вышедший в 2011 году. Зрители и критики приняли фильм очень тепло. А у Светланы Ивановой завязались отношения с режиссером Джаником Файзиевым. В 2012 году Светлана родила дочь Полину, а через два месяца вышла на сцену "Современника" в спектакле "Три товарища". Приглашение от Галины Волчек стало для актрисы полной неожиданностью, но на встречу она пришла. С порога обратила внимание и на свою беременность, и на то, что ничего не умеет, но Волчек во всем этом нашла сплошные плюсы. Дебют состоялся и весьма успешно.