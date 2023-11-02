"Моя цель — быть самой собой". Елене Захаровой — 48
Российской актрисе Елене Захаровой 2 ноября исполняется 48 лет. О жизни и творчестве обаятельной артистки — в материале "Рамблер".
Елена Захарова родилась в 1975 году в Москве. Родители актрисы занимались работали в гостинице "Космос", там же они и познакомились. Творчеством в семье никто, кроме Елены, не занимался.
Когда Елене исполнилось шесть, родители отдали ее в танцевальную студию, а затем — на балет. Вскоре Елена поняла, что мечтает работать на сцене, и вступила в драмкружок.
В 17 лет Елена Захарова получила свою первую работу в кино — актриса сыграла небольшую роль в фильме "Емеля-дурак".
Когда настало время выбирать вуз, Елена подала документы во ВГИК, Щукинский институт и в Школу-студию МХАТ. Поступила актриса в итоге в Щукинский, на курс Евгения Симонова, Захарова окончила его в 1997 году.
Елену часто считают дочерью Марка Захарова, но никакого родства с театральным режиссером у актрисы нет.
"Когда я поступала в институт, у меня осторожно, на всякий случай, спросили: «Вы случайно не имеете отношения к…» Я ответила: «К сожалению, нет» — и… поступила! Фамилия хорошая, к тому же известная. Хотя Захаровых много и среди простых людей. Мне с ней легко, и менять ее пока не собираюсь".
Еще во время учебы в "Щуке" Захарова снялась в фильме "Приют комедиантов", где также сыграли Лидия Смирнова и Иван Охлобыстин, а в 2000-х карьера актрисы и вовсе пошла в гору.
За более чем 20 лет Елена Захарова снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Дальнобойщики" (эпизодическая роль), "Простые истины", "Ералаш", "Кадетство", "Серафима прекрасная", "Джуна".
С 1997 года Захарова также играет в Театре Луны.
В 2011 году у Елены Захаровой и ее мужа, бизнесмена Сергея Мамотова, родилась дочь Анна-Мария. Но случилось несчастье — малышка умерла в возрасте 8 месяцев из-за острой вирусной инфекции. В интервью Захарова утверждала, что девочку можно было бы спасти, если бы врачи платной скорой помощи не поставили ей неверный диагноз.
Мамотов бросил Захарову сразу после смерти дочери. Захарова собрала свои вещи и покинула общую квартиру. Несмотря на горе, актриса продолжила играть на сцене, давать интервью, смеяться и улыбаться. А в 2017 году у нее родилась вторая дочь, которую Елена назвала Майей. Кто стал отцом ребенка, не сообщается.