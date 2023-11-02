Российской актрисе Елене Захаровой 2 ноября исполняется 48 лет. О жизни и творчестве обаятельной артистки — в материале "Рамблер".

Елена Захарова родилась в 1975 году в Москве. Родители актрисы занимались работали в гостинице "Космос", там же они и познакомились. Творчеством в семье никто, кроме Елены, не занимался.

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Когда Елене исполнилось шесть, родители отдали ее в танцевальную студию, а затем — на балет. Вскоре Елена поняла, что мечтает работать на сцене, и вступила в драмкружок.

В 17 лет Елена Захарова получила свою первую работу в кино — актриса сыграла небольшую роль в фильме "Емеля-дурак".

Когда настало время выбирать вуз, Елена подала документы во ВГИК, Щукинский институт и в Школу-студию МХАТ. Поступила актриса в итоге в Щукинский, на курс Евгения Симонова, Захарова окончила его в 1997 году.

Елену часто считают дочерью Марка Захарова, но никакого родства с театральным режиссером у актрисы нет.

"Когда я поступала в институт, у меня осторожно, на всякий случай, спросили: «Вы случайно не имеете отношения к…» Я ответила: «К сожалению, нет» — и… поступила! Фамилия хорошая, к тому же известная. Хотя Захаровых много и среди простых людей. Мне с ней легко, и менять ее пока не собираюсь".

Еще во время учебы в "Щуке" Захарова снялась в фильме "Приют комедиантов", где также сыграли Лидия Смирнова и Иван Охлобыстин, а в 2000-х карьера актрисы и вовсе пошла в гору.

За более чем 20 лет Елена Захарова снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Дальнобойщики" (эпизодическая роль), "Простые истины", "Ералаш", "Кадетство", "Серафима прекрасная", "Джуна".

С 1997 года Захарова также играет в Театре Луны.

В 2011 году у Елены Захаровой и ее мужа, бизнесмена Сергея Мамотова, родилась дочь Анна-Мария. Но случилось несчастье — малышка умерла в возрасте 8 месяцев из-за острой вирусной инфекции. В интервью Захарова утверждала, что девочку можно было бы спасти, если бы врачи платной скорой помощи не поставили ей неверный диагноз.