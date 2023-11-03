Кажется, этот швед умеет делать все что угодно. Каратист, боксер, модель, актер, мотоциклист, режиссер и даже химинженер Дольф Лундгрен отмечает свой 66-ой день рождения. Все о жизни и карьере звезды боевиков — в материале "Рамблер".

При рождении Дольфу дали имя Ханс. А Дольфом звали родственника Лундгренов, это имя актер взял в качестве псевдонима для фильма "Рокки 4". Лундгрен вырос в Стокгольме и с ранних лет отлично учился в школе.

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Лундгрен начал заниматься боевым искусством карате в возрасте 10 лет. К 19 годам он выступал в составе шведской команды на чемпионате мира в Японии по карате. "Нужно было иметь коричневый пояс, а у меня был только зеленый, поэтому мой инструктор дал мне один, чтобы я обманом вступил в бой", — рассказал он в интервью. "Я думал, что меня убьют". Первые два боя он выиграл нокаутом. В начале 80-х годов он выиграл два чемпионата Европы и австралийский турнир в тяжелом весе.

Лундгрен также всегда мечтал о поездке в США, но, по его словам, семья не могла позволить себе отправить его туда, поэтому всего швед добивался своим умом. Благодаря своим познаниям в области химической инженерии Лундгрен получал стипендии по всему миру. Он учился в Университете штата Вашингтон, Университете Клемсона, Королевском технологическом институте Швеции, Сиднейском университете в Австралии и, в конце концов, выиграл конкурс на получение стипендии Фулбрайта для обучения в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Но в MIT он так и не начал учиться — он был по уши влюблен в певицу и модель Грейс Джонс, которую встретил во время работы вышибалой в Сиднее, и мечтал начать карьеру в шоу-бизнесе.

Когда тогда еще никому не известный актер пришел на прослушивание для фильма "Рокки 4" Сильвестра Сталлоне, кастинг-агент отклонил кандидатуру Лундгрена из-за "слишком высокого роста".

Но, по его словам, учитывая его склонность к боевым искусствам и любовь к серии фильмов, он не мог упустить возможность получить роль в этой франшизе. Поэтому он сфотографировал себя в боксерской форме и через знакомых отправил фотографии Сталлоне.

В конце концов, вернувшись в Швецию, Лундгрен получил приглашение встретиться со Сталлоне в Лос-Анджелесе. После встречи со Сталлоне, многомесячных тренировок и кинопроб Лундгрен получил роль злодея в фильме "Рокки 4" — грозного советского боксера Ивана Драго.

Лундгрен вспоминает премьеру фильма в ноябре 1985 года как поворотный момент в своей карьере. Он шел по красной дорожке с Грейс Джонс, которая в то время еще была его девушкой, и "все фотографировали ее, — говорит он, — а я был как бы ее мальчиком-игрушкой".

Но после того, как зрители посмотрели фильм, говорит Лундгрен, все изменилось.

"Я помню, как вышел на улицу, и вдруг люди стали фотографировать меня, а не Грейс. Это произошло примерно за 90 минут. Я превратился из полного ничтожества, по сути, в Дольфа Лундгрена, кинозвезду".

Потом карьера Лундгрена пошла в гору. Он снялся в десятках фильмов, включая "Универсального солдата" с Ван Даммом, "Неудержимых", "Аквамена" и даже российский фильм "Мальчишник".

А в 2009 году Лундгрена хотели ограбить в Испании. Воры прокрались в дом актера, связали его жену и начали набивать сумки драгоценностями и деньгами, но потом увидели семейное фото Лундгренов. Тогда грабители бросили затею и быстро сбежали, побоявшись, что швед им отомстит.