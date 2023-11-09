9 ноября отмечает юбилей российская актриса Глафира Тарханова – артистке исполнилось 40 лет.

Глафира родилась в подмосковном городе Электросталь в семье актеров театра кукол. Окончив школу, Тарханова поступила в школу Галины Вишневской на отделение оперного пения.

Впервые Глафира снялась в кино еще 1998 году, когда ей было 16 лет. Тарханова засветилась в массовке вместе со своим отчимом Михаилом в фильме "Сибирский цирюльник". В 2005 году Тарханова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ, но уже с 2002 года Глафира начала играть в театре "Сатирикон".

Одной из отличительных особенностей Тархановой является способность к преображению. Звезда одинаково хорошо справляется и с ролью соблазнительной красотки, и с ролью Бабы Яги – летом 2023 года Глафира предстала на экране именно в этом образе в фильме "Баба Яга спасает мир".

Вместе с тем актрисе удается реализовываться не только на профессиональном поприще, но и в личной жизни. Совместно с мужем Алексеем Фаддеевым звезда воспитывает четырех сыновей – Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.

При этом в соцсетях Тарханова не показывает детей. Здесь она гораздо чаще делится своими перевоплощениями. За звездой в социальных сетях следят более 800 тысяч человек, многие из которых регулярно отмечают в комментариях, как Глафире идут те или иные амплуа.

В честь своего дня рождения актриса опубликовала пост, в котором заявила, что хочет "все, везде и сразу". По словам звезды, она планирует не только сниматься в кино, но и снимать его сама

"Я покорю ещё много вершин, и помогу другим найти себя в этом мире!", – заключила звезда.