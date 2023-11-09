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Глафира Тарханова: самые неожиданные перевоплощения актрисы

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9 ноября отмечает юбилей российская актриса Глафира Тарханова – артистке исполнилось 40 лет.
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9 ноября отмечает юбилей российская актриса Глафира Тарханова – артистке исполнилось 40 лет.  
© Соцсети
Одной из отличительных особенностей Тархановой является способность к преображению.
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Одной из отличительных особенностей Тархановой является способность к преображению.  
© Кадр из сериала «Измены»
В 2005 году Тарханова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ.
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В 2005 году Тарханова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. 
© Кадр из сериала «Письмо надежды»
С 2002 года Глафира начала играть в театре "Сатирикон".
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С 2002 года Глафира начала играть в театре "Сатирикон".  
© Кадр из сериала «Иду за тобой»

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Кажется, что Тархановой подвластно любое амплуа.
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Кажется, что Тархановой подвластно любое амплуа. 
© Кадр из фильма «По секрету всему свету»
У Глафиры привлекательная и вместе с тем универсальная внешность, которая подходит для разных ролей.
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У Глафиры привлекательная и вместе с тем универсальная внешность, которая подходит для разных ролей. 
© Кадр из сериала «Ведьма»
Фанаты с нетерпением ждут новых преображений звезды.
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Фанаты с нетерпением ждут новых преображений звезды.  
© Кадр из сериала «Третий должен уйти»

    9 ноября отмечает юбилей российская актриса Глафира Тарханова – артистке исполнилось 40 лет.

    Глафира родилась в подмосковном городе Электросталь в семье актеров театра кукол. Окончив школу, Тарханова поступила в школу Галины Вишневской на отделение оперного пения.

    Впервые Глафира снялась в кино еще 1998 году, когда ей было 16 лет. Тарханова засветилась в массовке вместе со своим отчимом Михаилом в фильме "Сибирский цирюльник". В 2005 году Тарханова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ, но уже с 2002 года Глафира начала играть в театре "Сатирикон".

    Одной из отличительных особенностей Тархановой является способность к преображению. Звезда одинаково хорошо справляется и с ролью соблазнительной красотки, и с ролью Бабы Яги – летом 2023 года Глафира предстала на экране именно в этом образе в фильме "Баба Яга спасает мир".

    Вместе с тем актрисе удается реализовываться не только на профессиональном поприще, но и в личной жизни. Совместно с мужем Алексеем Фаддеевым звезда воспитывает четырех сыновей – Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.

    При этом в соцсетях Тарханова не показывает детей. Здесь она гораздо чаще делится своими перевоплощениями. За звездой в социальных сетях следят более 800 тысяч человек, многие из которых регулярно отмечают в комментариях, как Глафире идут те или иные амплуа.

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    В честь своего дня рождения актриса опубликовала пост, в котором заявила, что хочет "все, везде и сразу". По словам звезды, она планирует не только сниматься в кино, но и снимать его сама

    "Я покорю ещё много вершин, и помогу другим найти себя в этом мире!", – заключила звезда.

    Полюбоваться преображениями и необычными образами Тархановой можно в галерее "Рамблера".

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